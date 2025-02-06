«Конфіскований на митниці товар – це легенда». Співвласники мережі «Конфіскат» вперше розповідають історію свого бізнесу: від ринку до мегамаркетів у ТРЦ

Минулого року в магазинах мережі дискаунтерів «Конфіскат» було до 10 млн відвідувань, каже співвласник Андрій Абраменко. Проте відомостей про цю мережу, яка вже майже 15 років продає недорогий одяг та взуття, небагато. Чому така назва? Звідки товар? Чи є власне виробництво? Це інтерв’ю – перша розповідь співвласників і управлінців Андрія Абраменка та Ксенії Конфіскат про створення, розвиток і показники мережі

«Це як «Аврора», але в одязі», – описує мережу «Конфіскат» СЕО креативного агентства Grape Юрій Гладкий. Його компанія працює над репозиціюванням «Конфіскату». Каже, що планують змінити все, крім назви.

З 2010 року «Конфіскати» відкривали на виходах з метро, біля транспортних розвʼязок і на великих ринках. У 2025-му стратегія може змінитися – магазини мережі мають зʼявитися в торгових центрах. «Підвищуємо ставки заради виходу на новий рівень», – каже Андрій Абраменко, 38.