«Конфискованный на таможне товар – это легенда». Совладельцы сети «Конфискат» впервые рассказывают историю своего бизнеса: от рынка до мегамаркетов в ТРЦ

В прошлом году в магазинах сети дискаунтеров «Конфискат» было до 10 млн посещений, говорит совладелец Андрей Абраменко. Однако сведений об этой сети, которая уже почти 15 лет продает недорогую одежду и обувь, немного. Почему такое название? Откуда товар? Есть ли собственное производство? Это интервью – первый рассказ совладельцев и управленцев Андрея Абраменко и Ксении Конфискат о создании, развитии и показателях сети

«Это как «Аврора», но в одежде», – описывает сеть «Конфискат» СЕО креативного агентства Grape Юрий Гладкий. Его компания работает над репозицией «Конфиската». Говорит, что планируют изменить все, кроме названия.

С 2010 года «Конфискаты» открывали на выходах из метро, ​​возле транспортных развязок и на крупных рынках. В 2025 году стратегия может измениться – магазины сети должны появиться в торговых центрах. «Повышаем ставки ради выхода на новый уровень», – говорит Андрей Абраменко, 38.