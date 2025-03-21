Корида по-українськи. МХП купила іспанську Uvesa після запеклої боротьби з місцевими гравцями. Скільки Косюку коштувала перемога

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МХП Юрія Косюка за чотири місяці вдалося домовитись про купівлю з власниками 41% другого найбільшого виробника курятини в Іспанії Uvesa. Конкуренцію за актив навʼязали португальська група Lusiaves та іспанська Fuertes, які змусили українську компанію суттєво підвищити пропозицію. Що саме, чому і за скільки купує МХП.
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20 березня МХП, яка котирується на Лондонській біржі, підписала договір про покупку акцій з акціонерами, які володіють понад 41% іспанської Uvesa, йдеться у повідомленні компанії.
Uvesa – непублічна компанія, але має понад 1500 акціонерів. «Група утворювалася приєднанням малих ферм з їхніми власниками як акціонерами», – каже міноритарій МХП Андрій Нестерук.
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