Корида по-українськи. МХП купила іспанську Uvesa після запеклої боротьби з місцевими гравцями. Скільки Косюку коштувала перемога

МХП Юрія Косюка за чотири місяці вдалося домовитись про купівлю з власниками 41% другого найбільшого виробника курятини в Іспанії Uvesa. Конкуренцію за актив навʼязали португальська група Lusiaves та іспанська Fuertes, які змусили українську компанію суттєво підвищити пропозицію. Що саме, чому і за скільки купує МХП.

20 березня МХП, яка котирується на Лондонській біржі, підписала договір про покупку акцій з акціонерами, які володіють понад 41% іспанської Uvesa, йдеться у повідомленні компанії.

Uvesa – непублічна компанія, але має понад 1500 акціонерів. «Група утворювалася приєднанням малих ферм з їхніми власниками як акціонерами», – каже міноритарій МХП Андрій Нестерук.