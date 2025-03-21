Коррида по-украински. МХП купила испанскую Uvesa после ожесточенной борьбы с местными игроками. Сколько Косюку стоила победа

МХП Юрия Косюка за четыре месяца удалось договориться с владельцами о покупке 41% второго крупнейшего производителя курятины в Испании Uvesa. Конкуренцию за актив навязали португальская группа Lusiaves и испанская Fuertes, заставившие украинскую компанию существенно повысить предложение. Что именно, почему и за сколько покупает МХП.