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Коррида по-украински. МХП купила испанскую Uvesa после ожесточенной борьбы с местными игроками. Сколько Косюку стоила победа

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

2 хв читання

Чому МХП купує Uvesa /пресс-служба

Основатель и СЕО МХП Юрий Косюк Фото пресс-служба

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МХП Юрия Косюка за четыре месяца удалось договориться с владельцами о покупке 41% второго крупнейшего производителя курятины в Испании Uvesa. Конкуренцию за актив навязали португальская группа Lusiaves и испанская Fuertes, заставившие украинскую компанию существенно повысить предложение. Что именно, почему и за сколько покупает МХП.

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20 марта МХП, котируемая на Лондонской бирже, подписала договор о покупке акций с акционерами, владеющими более 41% испанской Uvesa, говорится в сообщении компании.

Uvesa – непубличная компания, но имеет более 1500 акционеров. «Группа образовалась присоединением малых ферм с их владельцами в качестве акционеров», – говорит миноритарий МХП Андрей Нестерук.

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