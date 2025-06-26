Компанія «Нова пошта» проводить реструктуризацію, повідомив 26 червня у коментарі Forbes Ukraine співвласник компанії Володимир Поперешнюк. За даними джерел в компанії, під скороченнями також відділ директорки з управління репутацією групи компаній «Нова пошта» Олени Плахової.