Компанія «Нова пошта» проводить реструктуризацію, повідомив 26 червня у коментарі Forbes Ukraine співвласник компанії Володимир Поперешнюк. За даними джерел в компанії, під скороченнями також відділ директорки з управління репутацією групи компаній «Нова пошта» Олени Плахової.
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Деталі
- Володимир Поперешнюк зазначив, що близько 30% працівників компанії «не торкаються посилок», тобто працюють в офісах, а не безпосередньо з доставкою. На його думку, ця частка зависока і має становити 10–15%.
- Через це компанія розпочала оптимізацію процесів, пропонуючи офісним співробітникам перейти на позиції, пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися, зазначив Поперешнюк.
- Він розповів, що реструктуризація не є скороченням, а спрямована на покращення процесів. За словами Поперешнюка, із 7000 працівників, які «не торкаються посилок», близько 2000 уже переведені на інші посади або звільнені. До кінця року кількість таких працівників може скоротитися вдвічі.
- За даними джерел в компанії, свою посаду залишає директорка з управління репутацією групи компаній «Нова пошта» Олена Плахова, яка приєдналась до компанії у 2020-му. Forbes Ukraine звернувся до неї за коментарем, але вона поки не відповіла.
- Оптимізація зачіпає різні підрозділи, зокрема маркетинг і рекламу, зазначив співвласник «Нової пошти». «Ми не займаємося скороченнями, ми займаємося покращеннями наших процесів. Люди звільняються самі, але ми всіх запрошуємо працювати у відділеннях», – пояснив Поперешнюк.
Контекст
Наприкінці травня Володимир Поперешнюк анонсував аудит бізнес-процесів і перерозподіл ресурсів у компанії, де працює 30 000 осіб. Мета – запобігання бюрократизації та збереження гнучкості для впровадження інновацій, пояснював він.
Серед ідей – створення департаменту ефективності, схожого на Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолював американський бізнесмен Ілон Маск, казав Поперешнюк.
За його словами, завдяки реформі «Новій пошті» вдалося запустити десятки проєктів із підвищення ефективності, зокрема, щодо прозорості закупівель, оптимізації внутрішніх комунікацій, змінити систему мотивації, ввести технологічні покращення.
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