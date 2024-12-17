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Мирний Neptune. Конструкторське бюро «Луч» заробляє на мерчі з ракетами «Вільха», «Стугна» і «Нептун», залучивши 20 компаній. Що це йому дає?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Ліцензовані товари з «Нептуном», «Вільхою» та «Стугною» /колаж Анастасія Решетнік

Ліцензовані товари з «Нептуном», «Вільхою» та «Стугною» Фото колаж Анастасія Решетнік

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Після того, як крилатими ракетами «Нептун» потопили крейсер «Москва», конструкторське бюро «Луч» спільно з «Бюро мілітарного брендингу» створили бренд Neptune. До колаборацій залучився бізнес. Частину грошей від продажів мерчу з ракетами «Нептун», «Стугна» та «Вільха» компанії віддають «Лучу» на виробництво озброєння. Як це працює?

«Бренд – це щось велике, а наша справа поки що схожа на пропаганду в хорошому сенсі», – каже керівник «Бюро мілітарного брендингу» Андрій Матузко. 

Він із командою створив торгову марку Neptune для КБ «Луч» на початку 2023 року. Ідея була в тому, щоби через колаборації з бізнесом зі споживчого ринку популяризувати українські оборонні розробки, каже він. 

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