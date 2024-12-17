Мирный Neptune. Конструкторское бюро «Луч» зарабатывает на мерче с ракетами «Ольха», «Стугна» и «Нептун», привлекая 20 компаний. Что это ему дает?

После того, как крылатыми ракетами «Нептун» потопили крейсер «Москва», конструкторское бюро «Луч» совместно с «Бюро милитарного брендинга» создали бренд Neptune. К коллаборациям приобщился бизнес. Часть денег от продаж мерча с ракетами «Нептун», «Стугна» и «Ольха» компании отдают «Лучу» на производство вооружения. Как это работает?

«Бренд – это что-то большое, а наше дело пока похоже на пропаганду в хорошем смысле», – говорит руководитель «Бюро милитарного брендинга» Андрей Матузко.

Он с командой создал торговую марку Neptune для КБ «Луч» в начале 2023 года. Идея была в том, чтобы через коллаборации с бизнесом с потребительского рынка популяризировать украинские оборонные разработки, говорит он.