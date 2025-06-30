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Пільги на імпорт електрокарів коштували бюджету 48 млрд грн за час війни. Депутати хочуть продовжити їх щонайменше на рік. Чи воно того варте?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

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За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько $3 млрд. Бюджету це коштувало 48 млрд грн, за розрахунками Forbes Ukraine. З 1 січня 2026-го дія пільг має закінчитись. Але народні депутати пропонують їх продовжити. Чому і як в Україні сформувалися найкращі умови ввезення електрокарів у Європі?

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«Алло» розпочинає автобізнес», – заявив 25 червня Дмитро Деревицький, засновник маркетплейса, що входить до п’ятірки найбільших в Україні. «Алло» відкрила передзамовлення на серію китайських електричних спорткарів Хiaomi SU7. Ціна сягає $80 000.

Ринок електрокарів – зростаючий сегмент, і «Алло» хоче брати участь у його розвитку, пояснює Деревицький. «Прогнозуємо зростання ринку мінімум на 50% рік до року», – каже він. Це близько 17 000 нових електромобілів до кінця року.

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