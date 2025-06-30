За три роки війни українці завезли в країну електрокарів на близько $3 млрд. Бюджету це коштувало 48 млрд грн, за розрахунками Forbes Ukraine. З 1 січня 2026-го дія пільг має закінчитись. Але народні депутати пропонують їх продовжити. Чому і як в Україні сформувалися найкращі умови ввезення електрокарів у Європі?

«Алло» розпочинає автобізнес», – заявив 25 червня Дмитро Деревицький, засновник маркетплейса, що входить до п’ятірки найбільших в Україні. «Алло» відкрила передзамовлення на серію китайських електричних спорткарів Хiaomi SU7. Ціна сягає $80 000.

Ринок електрокарів – зростаючий сегмент, і «Алло» хоче брати участь у його розвитку, пояснює Деревицький. «Прогнозуємо зростання ринку мінімум на 50% рік до року», – каже він. Це близько 17 000 нових електромобілів до кінця року.