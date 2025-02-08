Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Прорвало трубу. Vitagro першою розпочала експорт біометану. На черзі – ОККО, МХП і «Галс Агро». Скільки на цьому можна заробити?

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

5 хв читання

Перші біометанові заводи почали з'являтися в Україні у 2022-му. /Getty Images

Перші біометанові заводи почали з'являтися в Україні у 2022-му. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

09:34 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 09:34

Наприкінці 2024-го року одразу дві агрокомпанії почали виробляти біометан. Першу декларацію на його експорт до ЄС енергетична митниця оформила 6 лютого 2025-го. Скільки власники агрокомпаній Vitagro, «Галс Агро» та інші інвестори у галузь зароблять уже цьогоріч?

Наприкінці 2024-го дві українські агрокомпанії – Vitagro та «Галс Агро» – розпочали виробництво біометану в Україні. Шлях зайняв два роки. Vitagro нардепа Сергія Лабазюка і «Галс Агро» Вадима Вайспапіра та Миколи Гавриленка (і ще трьох власників) змагаються, хто перший поставить біометан у Євросоюз. Утім місця на цьому ринку вистачить усім українським гравцям.

У жовтні минулого року Рада Європейського союзу переглянула стратегію використання відновлюваних ресурсів. Відповідно до цілей на 2030‐й ЄС має виробляти 35 млрд кубометрів біометану, але прогноз виробництва відстає – лише 15 млрд. Різницю можуть покрити виробники з інших країн.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні