Прорвало трубу. Vitagro першою розпочала експорт біометану. На черзі – ОККО, МХП і «Галс Агро». Скільки на цьому можна заробити?

Наприкінці 2024-го року одразу дві агрокомпанії почали виробляти біометан. Першу декларацію на його експорт до ЄС енергетична митниця оформила 6 лютого 2025-го. Скільки власники агрокомпаній Vitagro, «Галс Агро» та інші інвестори у галузь зароблять уже цьогоріч?

Наприкінці 2024-го дві українські агрокомпанії – Vitagro та «Галс Агро» – розпочали виробництво біометану в Україні. Шлях зайняв два роки. Vitagro нардепа Сергія Лабазюка і «Галс Агро» Вадима Вайспапіра та Миколи Гавриленка (і ще трьох власників) змагаються, хто перший поставить біометан у Євросоюз. Утім місця на цьому ринку вистачить усім українським гравцям.

У жовтні минулого року Рада Європейського союзу переглянула стратегію використання відновлюваних ресурсів. Відповідно до цілей на 2030‐й ЄС має виробляти 35 млрд кубометрів біометану, але прогноз виробництва відстає – лише 15 млрд. Різницю можуть покрити виробники з інших країн.