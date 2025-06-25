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Проти російських мін і мексиканських картелів. Київська Ailand Systems за $425 000 запустила виробництво дронів-міношукачів. Що вони вміють

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Дрон-міношукач виробник /з відкритих джерел

Дрон дрон-міношукач ST1 Фото з відкритих джерел

Ailand Systems Дмитра Тітова за рік продала дронів-міношукачів на 10 млн грн. У планах – адаптувати безпілотник до військових потреб і почати співпрацю з поліцією Мексики. Як влаштований бізнес з пошуку мін?

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Напередодні російського вторгнення Дмитро Тітов, 38, за $100 000 розробив агродрон «Бджола» для обробки полів. Але повномасштабна війна вбила ринок агродронів, а сам Тітов мобілізувався сапером. Після служби він повернувся з новою ідеєю – дроном-міношукачем. «Так само знищувати «шкідників», але тепер більших і небезпечніших», – каже він. 

Україна – найбільш замінована країна світу. Щоб розмінувати близько 144 000 кв. м потенційно забруднених мінами земель, потрібно близько $30 млрд, повідомляло Мінекономіки.

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