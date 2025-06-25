Ailand Systems Дмитрия Титова за год продала дронов-миноискателей на 10 млн грн. В планах – адаптировать беспилотник к военным нуждам и начать сотрудничество с полицией Мексики. Как устроен бизнес по поиску мин?

Накануне российского вторжения Дмитрий Титов, 38, за $100 000 разработал агродрон «Бджола» для обработки полей. Но полномасштабная война убила рынок агродронов, а сам Титов мобилизовался сапером. После службы он вернулся с новой идеей – дроном-миноискателем. «Так же уничтожать «вредителей», но теперь они больше и опаснее», – говорит он.

Украина – наиболее заминированная страна мира. Чтобы разминировать около 144 000 кв. м потенциально загрязненных минами земель, нужно около $30 млрд, сообщало Минэкономики.