Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Против российских мин и мексиканских картелей. Киевская Ailand Systems за $425 000 запустила производство дронов-миноискателей. Что они умеют

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Дрон-міношукач виробник /из открытых источников

Дрон дрон-миноискатель ST1 Фото из открытых источников

Ailand Systems Дмитрия Титова за год продала дронов-миноискателей на 10 млн грн. В планах – адаптировать беспилотник к военным нуждам и начать сотрудничество с полицией Мексики. Как устроен бизнес по поиску мин?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Накануне российского вторжения Дмитрий Титов, 38, за $100 000 разработал агродрон «Бджола» для обработки полей. Но полномасштабная война убила рынок агродронов, а сам Титов мобилизовался сапером. После службы он вернулся с новой идеей – дроном-миноискателем. «Так же уничтожать «вредителей», но теперь они больше и опаснее», – говорит он.

Украина – наиболее заминированная страна мира. Чтобы разминировать около 144 000 кв. м потенциально загрязненных минами земель, нужно около $30 млрд, сообщало Минэкономики.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні