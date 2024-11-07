АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати частку в нафтогазовидобувній компанії «Бистрицьке Інвест»

Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській Vi.An Holding Limited, яку контролює засновник ОККО Віталій Антонов, придбати частку в ТОВ «Бистрицьке Інвест» Зіновія Козицького . Рішення комітет ухвалив на засіданні 7 листопада, йдеться на сайті АМКУ.

Деталі

Надано дозвіл компанії Vi.An Holding Limited на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Бистрицьке Інвест», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, повідомив АМКУ.

Зіновій Козицький раніше підтвердив продаж частки компанії «Бистрицьке Інвест» компанії Віталія Антонова у телефонному коментарі Nadra.info.

Сам Козицький залишиться у складі акціонерів компанії, оперативне управління проєктом буде спільним.

Контекст

Одноосібний власник заснованого у червні 2024-го ТОВ «Бистрицьке Інвест» – Зіновій Козицький, гендиректор – Степан Козицький.

Компанія володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра №4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області (площа – 16,5 кв. км, корисні копалини – природний газ, конденсат, нафта).

До того власником спецдозволу було ТОВ «Західнадрасервіс», яке відчужило право користування надрами на користь ТОВ «Бистрицьке Інвест».

Компанія ОККО об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, ПЕК, ритейлу, девелопменту та будівництва, агросекстору, енергетики, сервісних та інших послуг. У жовтні стало відомо, що Антонов разом із СЕО ОККО Василем Даниляком почали будівництво гірського курорту в Карпатах за $1,5 млрд.