АМКУ дозволив засновнику ОККО придбати частку в нафтогазовидобувній компанії «Бистрицьке Інвест»

Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській Vi.An Holding Limited, яку контролює засновник ОККО Віталій Антонов, придбати частку в ТОВ «Бистрицьке Інвест» Зіновія Козицького. Рішення комітет ухвалив на засіданні 7 листопада, йдеться на сайті АМКУ.
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Деталі
- Надано дозвіл компанії Vi.An Holding Limited на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Бистрицьке Інвест», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, повідомив АМКУ.
- Зіновій Козицький раніше підтвердив продаж частки компанії «Бистрицьке Інвест» компанії Віталія Антонова у телефонному коментарі Nadra.info.
- Сам Козицький залишиться у складі акціонерів компанії, оперативне управління проєктом буде спільним.
Контекст
Одноосібний власник заснованого у червні 2024-го ТОВ «Бистрицьке Інвест» – Зіновій Козицький, гендиректор – Степан Козицький.
Компанія володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра №4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області (площа – 16,5 кв. км, корисні копалини – природний газ, конденсат, нафта).
До того власником спецдозволу було ТОВ «Західнадрасервіс», яке відчужило право користування надрами на користь ТОВ «Бистрицьке Інвест».
Компанія ОККО об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, ПЕК, ритейлу, девелопменту та будівництва, агросекстору, енергетики, сервісних та інших послуг. У жовтні стало відомо, що Антонов разом із СЕО ОККО Василем Даниляком почали будівництво гірського курорту в Карпатах за $1,5 млрд.
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