«Нова пошта» запустила електростанцію на даху Київського терміналу (фото)

Компанія «Нова пошта» запустила електростанцію потужністю 1 МВт на даху Київського інноваційного терміналу, в яку інвестувала 14 млн грн. Про це розвовів на свої сторінці у Facebook співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

Деталі

Поле сонячних панелей розкинулось на площі у 5000 квадратних метрів. Проєкт обійшовся компанії у 14 млн грн, очікувана окупність – три роки, зазначив Володимир Поперешнюк.

Найближчим часом компанія планує встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.

СЕС на даху Київського терміналу "Нової пошти" СЕС на даху Київського терміналу "Нової пошти" СЕС на даху Київського терміналу "Нової пошти" Попередній слайд Наступний слайд

Пряма мова

«Запорукою росту інвестицій в нашу енергонезалежність у тому числі стало скасування ПДВ при імпорті енергетичного обладнання. Ми змогли запустити нашу енергетичну програму, розвивати відновлювальні джерела енергії та зменшити споживання з загальної електромережі», – сказав Володимир Поперешнюк.

Контекст

На початок 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок сервісу. За перше півріччя компанія розширила мережу до 12 100 відділень та 18 000 поштоматів. До кінця року «Нова пошта» планує збільшити кількість точок сервісу до 36 000.

У січні–вересні 2024 року компанія отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Проте чистий прибуток знизився на 49% і склав 1,65 млрд грн.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за 2024 рік компанія здійснила 412 млн відправлень, що на 30% більше, ніж у 2022 році.