Максим Кріппа: від 0 до $100 млн. Про перший мільйон, партнерство з Поляковим, зв’язок з гральною індустрією і кібервсесвіт NAVI. Друга частина великого інтервʼю

Як Максим Кріппа ходив у політику, чи має стосунок до онлайн-казино «Вулкан», де він взяв гроші на багатомільйонні покупки? Продовженя розмови з власником бізнес-центру «Парус», готеля «Україна», команди NAVI і GSC Game World Максимом Кріппою

У першій частині двогодинного інтерв’ю Кріппа розповів про купівлю GSC Game World, роботу над S.T.A.L.K.E.R. 2 та очікування від бізнес-центру «Парус» і готеля «Україна».

У другій – про походження свого капіталу, партнерство з ексвласником Firefly Aerospace Максимом Поляковим, бізнес-конфлікт з Сергієм Токарєвим та Рустамом Гільфановим, інвестиції в гемблінг і великі гроші, зароблені на еміратській нерухомісті, а також бізнес на кіберспорті.

Якщо проводити паралелі між кіберспортом і футболом, то NAVI можна було б назвати кіберспортивним «Шахтарем». За одноєю відмінністю. NAVI – одна з найсильніших команд не тільки України, а й світу. Під час бесіди з Кріппою відчувається, що це – його справжня пристасть. Така ж, як «Шахтар» для Ріната Ахметова.

Кіберспорт – це бізнес, який приносить прибуток, запевняє Кріппа. Але недостатній для фінансування численних угод бізнесмена.

Скільки і на чому заробляє Максим Кріппа?