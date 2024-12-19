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Максим Криппа: от 0 до $100 млн. О первом миллионе, партнерстве с Поляковым, связи с игорной индустрией и кибервселенной NAVI. Вторая часть большого интервью

Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes
Андрей Самофалов /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Андрей Самофалов
Forbes

14 хв читання

Максим Кріппа Navi /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Максим Криппа рассказал Forbes Ukraine, откуда у него деньги на многомиллионные покупки Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Как Максим Криппа ходил в политику, имеет ли отношение к онлайн-казино «Вулкан», где он взял деньги на многомиллионные покупки? Продолжение разговора с владельцем бизнес-центра «Парус», гостиницы «Украина», команды NAVI и GSC Game World Максимом Криппой

В первой части двухчасового интервью Криппа рассказал о покупке GSC Game World, работе над S.T.A.L.K.E.R. 2 и ожиданиях от бизнес-центра «Парус» и гостиницы «Украина».

Во второй – о происхождении своего капитала, партнерстве с экс-владельцем Firefly Aerospace Максимом Поляковым, бизнес-конфликт с Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым, инвестициях в гемблинг и большие деньги, заработанные на эмиратской недвижимости, а также бизнес на киберспорте.

Если проводить параллели между киберспортом и футболом, то NAVI можно было бы назвать киберспортивным «Шахтером». С одним отличием. NAVI – одна из сильнейших команд не только Украины, но и мира. Во время беседы с Криппой чувствуется, что это – его настоящая страсть. Такая же, как «Шахтер» для Рината Ахметова.

Киберспорт – это бизнес, который приносит прибыль, уверяет Криппа.

Сколько и на чем получает Максим Криппа?

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