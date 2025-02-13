«Весь процес був викликом». Vitagro першою експортувала біометан до ЄС. Директор з розвитку Сергій Савчук розповідає, як заробити на цьому бізнесі

Агрокомпанія Сергія Лабазюка першою в Україні почала почала експорт біометану . Інвестиції у виробництво – €6 млн. Як влаштований ринок, яка сировина найбільш маржинальна і як продавати в ЄС вдвічі дорожче за ринкову ціну? Інтерв’ю з директором з розвитку та інвестицій Vitagro Сергієм Савчуком

З 7 лютого Україна експортує в ЄС біометан – газ, який виробляється з відходів агровиробництва. Першою експорт розпочала Vitagro, яка належить бізнесмену Сергію Лабазюку.

Будівництво заводу потужністю 3 млн кубометрів біометану на рік, що розташований на Хмельниччині, компанія завершила наприкінці 2023-го. Проте закачувати біометан до мережі почала лише у жовтні минулого року через прогалини у законодавстві.