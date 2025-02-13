Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Весь процес був викликом». Vitagro першою експортувала біометан до ЄС. Директор з розвитку Сергій Савчук розповідає, як заробити на цьому бізнесі

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

5 хв читання

Vitagro Сергія Лабазюка першими експортували біометан до ЄС /Пресслужба Vitagro

«В планах – будівництво другого заводу на Хмельниччині, третього – на Рівненщині», – каже директор з розвитку Vitagro Сергій Савчук. Фото Пресслужба Vitagro

Агрокомпанія Сергія Лабазюка першою в Україні почала почала експорт біометану. Інвестиції у виробництво – €6 млн. Як влаштований ринок, яка сировина найбільш маржинальна і як продавати в ЄС вдвічі дорожче за ринкову ціну? Інтерв’ю з директором з розвитку та інвестицій Vitagro Сергієм Савчуком

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

З 7 лютого Україна експортує в ЄС біометан – газ, який виробляється з відходів агровиробництва. Першою експорт розпочала Vitagro, яка належить бізнесмену Сергію Лабазюку.

Будівництво заводу потужністю 3 млн кубометрів біометану на рік, що розташований на Хмельниччині, компанія завершила наприкінці 2023-го. Проте закачувати біометан до мережі почала лише у жовтні минулого року через прогалини у законодавстві.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні