«Весь процесс был вызовом». Vitagro первой экспортировала биометан в ЕС. Директор по развитию Сергей Савчук рассказывает, как заработать на этом бизнесе

Агрокомпания Сергея Лабазюка первой в Украине начала экспорт биометана . Инвестиции в производство – €6 млн. Как устроен рынок, какое сырье наиболее маржинально и как продавать в ЕС вдвое дороже рыночной цены? Интервью с директором по развитию и инвестициям Vitagro Сергеем Савчуком

С 7 февраля Украина экспортирует в ЕС биометан – газ, производимый из отходов агропроизводства. Первой экспорт начала Vitagro, принадлежащая бизнесмену Сергею Лабазюку.

Строительство завода мощностью 3 млн кубометров биометана в год, расположенного в Хмельницкой области, компания завершила в конце 2023-го. Однако закачивать биометан в сеть начала только в октябре прошлого года из-за пробелов в законодательстве.