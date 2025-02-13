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«Весь процесс был вызовом». Vitagro первой экспортировала биометан в ЕС. Директор по развитию Сергей Савчук рассказывает, как заработать на этом бизнесе

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

5 хв читання

Vitagro Сергія Лабазюка першою експортувала біометан до ЄС /Пресслужба Vitagro

«В планах – строительство второго завода в Хмельницкой области, третьего – в Ровенской области», – говорит директор по развитию Vitagro Сергей Савчук. Фото Пресслужба Vitagro

Агрокомпания Сергея Лабазюка первой в Украине начала экспорт биометана. Инвестиции в производство – €6 млн. Как устроен рынок, какое сырье наиболее маржинально и как продавать в ЕС вдвое дороже рыночной цены? Интервью с директором по развитию и инвестициям Vitagro Сергеем Савчуком

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С 7 февраля Украина экспортирует в ЕС биометан – газ, производимый из отходов агропроизводства. Первой экспорт начала Vitagro, принадлежащая бизнесмену Сергею Лабазюку.

Строительство завода мощностью 3 млн кубометров биометана в год, расположенного в Хмельницкой области, компания завершила в конце 2023-го. Однако закачивать биометан в сеть начала только в октябре прошлого года из-за пробелов в законодательстве.

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