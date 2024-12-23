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Кінець соєвого буму. Україна у 2024-му зібрала рекордний врожай сої, експорт може принести $1,4 млрд. Чому в наступному році його буде складно повторити

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

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Соя в Україні /Shutterstock

Україна у 2024-му зібрала рекордний врожай сої Фото Shutterstock

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Цього року було зібрано 6 млн т сої, це – історичний максимум для України. Експортний виторг від продажу соєвих бобів також може буде рекордним – близько $1,4 млрд. Чому аграрії зібрали в 1,3 рази більше сої цього року та чи залишиться тренд у 2025-му?

Українські аграрії цьогоріч зібрали рекордні 6 млн т врожаю сої – на третину більше, ніж торік. На заваді рекорду не стала літня спека, яка знизила врожайність на 15%.

«У 2024 році ми збільшили площі під ранню сою приблизно на 35%», – каже директор агропромислового департаменту групи «Агротрейд» Олександр Овсяник. ТАС Агро Сергія Тігіпко також збільшили площі під сою цього року на 30%, каже директор комерційного департаменту компанії Антон Жемердєєв. 

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