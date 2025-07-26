Законопроєкт №12414, який 23 липня набув чинності як закон №4555-ІХ, не тільки руйнує ціннісні підвалини антикорупційних органів в Україні. Автори документа подарували українським силовикам універсальний ключ до будь-якого офісу, складу чи виробництва. Цей ключ має назву «запобігання загрозі здоровʼю чи безпеці людей» — розмите формулювання, яке дозволяє провести обшук вашого бізнесу де завгодно і коли завгодно, навіть без рішення суду. Як підприємцям себе захистити? Розповідають юристи практики White-Collar Crime, комплаєнсу та розслідувань юркомпанії Miller Дмитро Митчик та Артем Крикун-Труш.
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Поки вся бізнес-спільнота обговорювала гучні норми законопроєкту №12414, що демонтує роботу антикорупційної вертикалі в Україні, у тіні залишилася вкрай небезпечна зміна. Вона стосується правил проведення обшуків і може стати новим головним болем для будь-якого підприємця в Україні.
Ця зміна — це справжній «троянський кінь». Вона відкриває силовикам додаткові двері до вашого офісу, складу чи навіть дому без попереднього дозволу суду.
Так, на розгляд до Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт №13533, який має скасувати закон №4555-ІХ від 22 липня 2025 року, і повернути правове регулювання до стану до його ухвалення. Проте голосування у ВР за нього відбудеться лише 31 липня, і немає гарантії, що він буде підтриманий. Тим часом усі зміни, зокрема нові підстави для обшуків без ухвали суду, вже набрали чинності. І правоохоронні органи можуть скористатися цими нормами до моменту їх можливого скасування.
Тобто бізнес під загрозою вже сьогодні. Як це працює і чому це стосується саме вас.
Ключ від ваших дверей: що таке обшук і чому суд важливий
Уявіть, що ваш бізнес — це ваша фортеця. Щоб увійти до неї з обшуком, слідчий має отримати «ключ» — ухвалу суду. Це не просто формальність. Суддя — це незалежний арбітр, який вивчає докази та вирішує: чи дійсно там можуть бути докази? Які саме та яке значення вони мають для справи? Чи справді є підстави для такого серйозного кроку, як обшук? Чи не є це просто способом тиску на компанію?
Тобто, суд — це ваш головний запобіжник від свавілля правоохоронців.
Але в законі завжди були винятки. Ситуації, коли часу на отримання ухвали немає, і діяти потрібно негайно. Це так званий «невідкладний обшук». Раніше його могли провести, наприклад, щоб врятувати життя людини або при переслідуванні небезпечного злочинця по гарячих слідах. Логічно та зрозуміло.
Новий закон №4555-ІХ повністю переписав ці правила. І саме тут ховається диявол.
Що змінилося: хороша новина, яка нічого не змінює
На перший погляд, є позитив. Депутати уточнили, що переслідувати без ухвали суду можна лише підозрюваних у конкретних, переважно насильницьких злочинах (вбивства, розбій).
Коли обшук можуть провести без ухвали слідчого судді — перелік кримінальних правопорушень:
- вбивства та посягання на діячів (ст. 112, 115-119);
- тілесні ушкодження (ст. 121, 122, 124);
- катування (ст. 127);
- погроза вбивством (ст. 129);
- залишення в небезпеці (ст. 135, 136);
- викрадення людей, торгівля ними (ст. 146, 147, 149);
- злочини проти свободи статі та недоторканості (ст. 152-156-1);
- тероризм (ст. 258, 258-1, 259).
Для бізнесу це — нейтральна новина. Підприємців рідко звинувачують у таких злочинах. Ваша сфера — це економіка, податки, документи. Це так звані «інтелектуальні» злочини, які не потрапили до цього переліку.
Здавалося б, можна видихнути. На жаль, ні. На практиці це може бути лише ширма.
Головна небезпека: «чарівна фраза», що відкриває будь-які двері
Закон додав нову, вкрай розмиту підставу для обшуку без рішення суду: «запобігання загрозі здоров’ю чи безпеці людини».
Що це означає на практиці? Все, що завгодно.
Ця фраза — як бланк чека, в який слідчий може вписати будь-яку суму. Це універсальний ключ, який підходить до будь-яких дверей.
- У вас будівельна компанія? На майданчику завжди є потенційна «загроза безпеці». Обшук.
- Виробляєте ліки чи продукти? Завжди можна припустити «загрозу здоровʼю». Обшук.
- У вас логістичний бізнес? Неправильно закріплений вантаж — це «загроза безпеці». Обшук.
- IT-компанія? Раптом ваші сервери можуть використати для хакерської атаки, що створить «загрозу безпеці»? Обшук.
Будь-який бізнес, діяльність якого хоч якось повʼязана з фізичним світом, автоматично потрапляє під ризик. Слідчому більше не потрібно йти до суду і щось доводити. Достатньо написати у протоколі магічну фразу про «загрозу безпеці» і шлях для правоохоронців до вашого офісу відкрито.
Це ідеальний інструмент для тиску. Він дозволяє паралізувати роботу компанії, вилучити документи й техніку та створити максимальні проблеми ще до того, як справа дійде до суду.
Що це означає для бізнесу та економіки
В умовах війни, коли бізнеси — це опора для держави, такі зміни виглядають не просто недоцільно, а небезпечно.
- Це ризик для всіх. Ніхто не застрахований. Нова норма робить вразливим будь-який бізнес, незалежно від його розміру чи сфери діяльності.
- Це сигнал для інвесторів. Який іноземний чи навіть український інвестор захоче вкладати гроші в країну, де правила гри настільки розмиті, а його активи можуть бути заблоковані будь-якої миті на підставі субʼєктивної оцінки силовика? Це потужний удар по інвестиційному клімату.
- Це повернення старих часів. Ми ризикуємо повернутися в епоху, коли «маски-шоу» були головним методом «спілкування» влади з бізнесом.
Готуйтеся заздалегідь
Чекати й сподіватися, що вас це не торкнеться, програшна стратегія. Єдиний ефективний шлях — це профілактика.
- Знайдіть свого «лікаря». Укладіть договір з надійним адвокатом чи юридичною компанією заздалегідь. Це як мати номер телефону хорошого лікаря — краще, щоб він був під рукою до того, як щось заболить.
- Проведіть «щеплення» для команди. Ваші співробітники повинні знати, як поводитися під час обшуку: кому дзвонити, що говорити, які їхні права. Прості інструкції та тренінги можуть врятувати компанію від фатальних помилок.
- Захистіть активи. Проведіть аудит своїх процесів. Переконайтеся, що ключова інформація та активи захищені.
У новій реальності, створеній законом №4555-ІХ, надія — це не стратегія. Стратегія — це підготовка. І саме вона допоможе вашому бізнесу вистояти, що б не трапилося.
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