Законопроєкт №12414, який 23 липня набув чинності як закон №4555-ІХ, не тільки руйнує ціннісні підвалини антикорупційних органів в Україні. Автори документа подарували українським силовикам універсальний ключ до будь-якого офісу, складу чи виробництва. Цей ключ має назву «запобігання загрозі здоровʼю чи безпеці людей» — розмите формулювання, яке дозволяє провести обшук вашого бізнесу де завгодно і коли завгодно, навіть без рішення суду. Як підприємцям себе захистити? Розповідають юристи практики White-Collar Crime, комплаєнсу та розслідувань юркомпанії Miller Дмитро Митчик та Артем Крикун-Труш.

Поки вся бізнес-спільнота обговорювала гучні норми законопроєкту №12414, що демонтує роботу антикорупційної вертикалі в Україні, у тіні залишилася вкрай небезпечна зміна. Вона стосується правил проведення обшуків і може стати новим головним болем для будь-якого підприємця в Україні.

Ця зміна — це справжній «троянський кінь». Вона відкриває силовикам додаткові двері до вашого офісу, складу чи навіть дому без попереднього дозволу суду.

Так, на розгляд до Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт №13533, який має скасувати закон №4555-ІХ від 22 липня 2025 року, і повернути правове регулювання до стану до його ухвалення. Проте голосування у ВР за нього відбудеться лише 31 липня, і немає гарантії, що він буде підтриманий. Тим часом усі зміни, зокрема нові підстави для обшуків без ухвали суду, вже набрали чинності. І правоохоронні органи можуть скористатися цими нормами до моменту їх можливого скасування.

Тобто бізнес під загрозою вже сьогодні. Як це працює і чому це стосується саме вас.

Ключ від ваших дверей: що таке обшук і чому суд важливий

Уявіть, що ваш бізнес — це ваша фортеця. Щоб увійти до неї з обшуком, слідчий має отримати «ключ» — ухвалу суду. Це не просто формальність. Суддя — це незалежний арбітр, який вивчає докази та вирішує: чи дійсно там можуть бути докази? Які саме та яке значення вони мають для справи? Чи справді є підстави для такого серйозного кроку, як обшук? Чи не є це просто способом тиску на компанію?

Тобто, суд — це ваш головний запобіжник від свавілля правоохоронців.

Але в законі завжди були винятки. Ситуації, коли часу на отримання ухвали немає, і діяти потрібно негайно. Це так званий «невідкладний обшук». Раніше його могли провести, наприклад, щоб врятувати життя людини або при переслідуванні небезпечного злочинця по гарячих слідах. Логічно та зрозуміло.

Новий закон №4555-ІХ повністю переписав ці правила. І саме тут ховається диявол.

Що змінилося: хороша новина, яка нічого не змінює

На перший погляд, є позитив. Депутати уточнили, що переслідувати без ухвали суду можна лише підозрюваних у конкретних, переважно насильницьких злочинах (вбивства, розбій).

Коли обшук можуть провести без ухвали слідчого судді — перелік кримінальних правопорушень:

вбивства та посягання на діячів (ст. 112, 115-119);

тілесні ушкодження (ст. 121, 122, 124);

катування (ст. 127);

погроза вбивством (ст. 129);

залишення в небезпеці (ст. 135, 136);

викрадення людей, торгівля ними (ст. 146, 147, 149);

злочини проти свободи статі та недоторканості (ст. 152-156-1);

тероризм (ст. 258, 258-1, 259).

Для бізнесу це — нейтральна новина. Підприємців рідко звинувачують у таких злочинах. Ваша сфера — це економіка, податки, документи. Це так звані «інтелектуальні» злочини, які не потрапили до цього переліку.

Здавалося б, можна видихнути. На жаль, ні. На практиці це може бути лише ширма.

Головна небезпека: «чарівна фраза», що відкриває будь-які двері

Закон додав нову, вкрай розмиту підставу для обшуку без рішення суду: «запобігання загрозі здоров’ю чи безпеці людини».

Що це означає на практиці? Все, що завгодно.

Ця фраза — як бланк чека, в який слідчий може вписати будь-яку суму. Це універсальний ключ, який підходить до будь-яких дверей.

У вас будівельна компанія? На майданчику завжди є потенційна «загроза безпеці». Обшук.

Виробляєте ліки чи продукти? Завжди можна припустити «загрозу здоровʼю». Обшук.

У вас логістичний бізнес? Неправильно закріплений вантаж — це «загроза безпеці». Обшук.

IT-компанія? Раптом ваші сервери можуть використати для хакерської атаки, що створить «загрозу безпеці»? Обшук.

Будь-який бізнес, діяльність якого хоч якось повʼязана з фізичним світом, автоматично потрапляє під ризик. Слідчому більше не потрібно йти до суду і щось доводити. Достатньо написати у протоколі магічну фразу про «загрозу безпеці» і шлях для правоохоронців до вашого офісу відкрито.

Це ідеальний інструмент для тиску. Він дозволяє паралізувати роботу компанії, вилучити документи й техніку та створити максимальні проблеми ще до того, як справа дійде до суду.

Що це означає для бізнесу та економіки

В умовах війни, коли бізнеси — це опора для держави, такі зміни виглядають не просто недоцільно, а небезпечно.

Це ризик для всіх. Ніхто не застрахований. Нова норма робить вразливим будь-який бізнес, незалежно від його розміру чи сфери діяльності.

Ніхто не застрахований. Нова норма робить вразливим будь-який бізнес, незалежно від його розміру чи сфери діяльності. Це сигнал для інвесторів. Який іноземний чи навіть український інвестор захоче вкладати гроші в країну, де правила гри настільки розмиті, а його активи можуть бути заблоковані будь-якої миті на підставі субʼєктивної оцінки силовика? Це потужний удар по інвестиційному клімату.

Який іноземний чи навіть український інвестор захоче вкладати гроші в країну, де правила гри настільки розмиті, а його активи можуть бути заблоковані будь-якої миті на підставі субʼєктивної оцінки силовика? Це потужний удар по інвестиційному клімату. Це повернення старих часів. Ми ризикуємо повернутися в епоху, коли «маски-шоу» були головним методом «спілкування» влади з бізнесом.

Готуйтеся заздалегідь

Чекати й сподіватися, що вас це не торкнеться, програшна стратегія. Єдиний ефективний шлях — це профілактика.

Знайдіть свого «лікаря». Укладіть договір з надійним адвокатом чи юридичною компанією заздалегідь. Це як мати номер телефону хорошого лікаря — краще, щоб він був під рукою до того, як щось заболить.

Укладіть договір з надійним адвокатом чи юридичною компанією заздалегідь. Це як мати номер телефону хорошого лікаря — краще, щоб він був під рукою до того, як щось заболить. Проведіть «щеплення» для команди. Ваші співробітники повинні знати, як поводитися під час обшуку: кому дзвонити, що говорити, які їхні права. Прості інструкції та тренінги можуть врятувати компанію від фатальних помилок.

Ваші співробітники повинні знати, як поводитися під час обшуку: кому дзвонити, що говорити, які їхні права. Прості інструкції та тренінги можуть врятувати компанію від фатальних помилок. Захистіть активи. Проведіть аудит своїх процесів. Переконайтеся, що ключова інформація та активи захищені.

У новій реальності, створеній законом №4555-ІХ, надія — це не стратегія. Стратегія — це підготовка. І саме вона допоможе вашому бізнесу вистояти, що б не трапилося.