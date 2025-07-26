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«Загроза безпеці» як універсальний ключ. Чому силовики тепер можуть обшукати ваш офіс без суду? Розповідають правники юркомпанії Miller

Дмитро Митчик /з особистого архіву
Дмитро Митчик
Контриб’ютор Forbes
Артем Крикун-Труш /з особистого архіву
Артем Крикун-Труш
Контриб’ютор Forbes

4 хв читання

Законопроєкт №12414, який 23 липня набув чинності як закон №4555-ІХ, не тільки руйнує ціннісні підвалини антикорупційних органів в Україні. Автори документа подарували українським силовикам універсальний ключ до будь-якого офісу, складу чи виробництва. Цей ключ має назву «запобігання загрозі здоровʼю чи безпеці людей» — розмите формулювання, яке дозволяє провести обшук вашого бізнесу де завгодно і коли завгодно, навіть без рішення суду. Як підприємцям себе захистити? Розповідають юристи практики White-Collar Crime, комплаєнсу та розслідувань юркомпанії Miller Дмитро Митчик та Артем Крикун-Труш.

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Поки вся бізнес-спільнота обговорювала гучні норми законопроєкту №12414, що демонтує роботу антикорупційної вертикалі в Україні, у тіні залишилася вкрай небезпечна зміна. Вона стосується правил проведення обшуків і може стати новим головним болем для будь-якого підприємця в Україні.

Ця зміна — це справжній «троянський кінь». Вона відкриває силовикам додаткові двері до вашого офісу, складу чи навіть дому без попереднього дозволу суду. 

Так, на розгляд до Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт13533, який має скасувати закон №4555-ІХ від 22 липня 2025 року, і повернути правове регулювання до стану до його ухвалення. Проте голосування у ВР за нього відбудеться лише 31 липня, і немає гарантії, що він буде підтриманий. Тим часом усі зміни, зокрема нові підстави для обшуків без ухвали суду, вже набрали чинності. І правоохоронні органи можуть скористатися цими нормами до моменту їх можливого скасування. 

Тобто бізнес під загрозою вже сьогодні. Як це працює і чому це стосується саме вас.

Ключ від ваших дверей: що таке обшук і чому суд важливий

Уявіть, що ваш бізнес — це ваша фортеця. Щоб увійти до неї з обшуком, слідчий має отримати «ключ» — ухвалу суду. Це не просто формальність. Суддя — це незалежний арбітр, який вивчає докази та вирішує: чи дійсно там можуть бути докази? Які саме та яке значення вони мають для справи? Чи справді є підстави для такого серйозного кроку, як обшук? Чи не є це просто способом тиску на компанію?

Тобто, суд — це ваш головний запобіжник від свавілля правоохоронців.

Але в законі завжди були винятки. Ситуації, коли часу на отримання ухвали немає, і діяти потрібно негайно. Це так званий «невідкладний обшук». Раніше його могли провести, наприклад, щоб врятувати життя людини або при переслідуванні небезпечного злочинця по гарячих слідах. Логічно та зрозуміло.

Новий закон №4555-ІХ повністю переписав ці правила. І саме тут ховається диявол.

Що змінилося: хороша новина, яка нічого не змінює

На перший погляд, є позитив. Депутати уточнили, що переслідувати без ухвали суду можна лише підозрюваних у конкретних, переважно насильницьких злочинах (вбивства, розбій).

Коли обшук можуть провести без ухвали слідчого судді — перелік кримінальних правопорушень:

  • вбивства та посягання на діячів (ст. 112, 115-119);
  • тілесні ушкодження (ст. 121, 122, 124);
  • катування (ст. 127);
  • погроза вбивством (ст. 129);
  • залишення в небезпеці (ст. 135, 136);
  • викрадення людей, торгівля ними (ст. 146, 147, 149);
  • злочини проти свободи статі та недоторканості (ст. 152-156-1);
  • тероризм (ст. 258, 258-1, 259).

Для бізнесу це — нейтральна новина. Підприємців рідко звинувачують у таких злочинах. Ваша сфера — це економіка, податки, документи. Це так звані «інтелектуальні» злочини, які не потрапили до цього переліку.

Здавалося б, можна видихнути. На жаль, ні. На практиці це може бути лише ширма.

Головна небезпека: «чарівна фраза», що відкриває будь-які двері

Закон додав нову, вкрай розмиту підставу для обшуку без рішення суду: «запобігання загрозі здоров’ю чи безпеці людини».

Що це означає на практиці? Все, що завгодно.

Ця фраза — як бланк чека, в який слідчий може вписати будь-яку суму. Це універсальний ключ, який підходить до будь-яких дверей.

  • У вас будівельна компанія? На майданчику завжди є потенційна «загроза безпеці». Обшук.
  • Виробляєте ліки чи продукти? Завжди можна припустити «загрозу здоровʼю». Обшук.
  • У вас логістичний бізнес? Неправильно закріплений вантаж — це «загроза безпеці». Обшук.
  • IT-компанія? Раптом ваші сервери можуть використати для хакерської атаки, що створить «загрозу безпеці»? Обшук.

Будь-який бізнес, діяльність якого хоч якось повʼязана з фізичним світом, автоматично потрапляє під ризик. Слідчому більше не потрібно йти до суду і щось доводити. Достатньо написати у протоколі магічну фразу про «загрозу безпеці» і шлях для правоохоронців до вашого офісу відкрито.

Це ідеальний інструмент для тиску. Він дозволяє паралізувати роботу компанії, вилучити документи й техніку та створити максимальні проблеми ще до того, як справа дійде до суду.

Що це означає для бізнесу та економіки

В умовах війни, коли бізнеси — це опора для держави, такі зміни виглядають не просто недоцільно, а небезпечно.

  • Це ризик для всіх. Ніхто не застрахований. Нова норма робить вразливим будь-який бізнес, незалежно від його розміру чи сфери діяльності.
  • Це сигнал для інвесторів. Який іноземний чи навіть український інвестор захоче вкладати гроші в країну, де правила гри настільки розмиті, а його активи можуть бути заблоковані будь-якої миті на підставі субʼєктивної оцінки силовика? Це потужний удар по інвестиційному клімату.
  • Це повернення старих часів. Ми ризикуємо повернутися в епоху, коли «маски-шоу» були головним методом «спілкування» влади з бізнесом.

Готуйтеся заздалегідь

Чекати й сподіватися, що вас це не торкнеться, програшна стратегія. Єдиний ефективний шлях — це профілактика.

  • Знайдіть свого «лікаря». Укладіть договір з надійним адвокатом чи юридичною компанією заздалегідь. Це як мати номер телефону хорошого лікаря — краще, щоб він був під рукою до того, як щось заболить.
  • Проведіть «щеплення» для команди. Ваші співробітники повинні знати, як поводитися під час обшуку: кому дзвонити, що говорити, які їхні права. Прості інструкції та тренінги можуть врятувати компанію від фатальних помилок.
  • Захистіть активи. Проведіть аудит своїх процесів. Переконайтеся, що ключова інформація та активи захищені.

У новій реальності, створеній законом №4555-ІХ, надія — це не стратегія. Стратегія — це підготовка. І саме вона допоможе вашому бізнесу вистояти, що б не трапилося.

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Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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