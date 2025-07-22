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«Рятують свої шкури», «руйнують основи суспільного договору», «шлях до катастрофи». Що бізнес думає про удар по антикорупційній інфраструктурі

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

5 хв читання

НАБУ САП антикорупційні органи законопроєкт №12414 Журжій, Ліскі, Бородатюк Загорій /колаж Олександра Карасьова

22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, проголосувавши за законопроєкт №12414. Що про це думає український бізнес? Фото колаж Олександра Карасьова

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Попри суспільне обурення, Верховна Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414, який передбачає обмеження незалежності ключових антикорупційних правоохоронних органів НАБУ та САП. Їх керівники вже закликали Володимира Зеленського його ветувати (на момент публікації цього матеріалу він ще не підписав закон).

Forbes Ukraine запитав в українських бізнесменів, як вони сприймають такі дії влади та чи вплине це на їхні бізнес-плани та інвестиційну привабливість України?

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Пряма мова підприємців скорочена та відредагована для зрозумілості.

Засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі

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