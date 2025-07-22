Попри суспільне обурення, Верховна Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414, який передбачає обмеження незалежності ключових антикорупційних правоохоронних органів НАБУ та САП. Їх керівники вже закликали Володимира Зеленського його ветувати (на момент публікації цього матеріалу він ще не підписав закон).

Forbes Ukraine запитав в українських бізнесменів, як вони сприймають такі дії влади та чи вплине це на їхні бізнес-плани та інвестиційну привабливість України?