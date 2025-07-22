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Попри суспільне обурення, Верховна Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414, який передбачає обмеження незалежності ключових антикорупційних правоохоронних органів НАБУ та САП. Їх керівники вже закликали Володимира Зеленського його ветувати (на момент публікації цього матеріалу він ще не підписав закон).
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Пряма мова підприємців скорочена та відредагована для зрозумілості.
Засновник інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі
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