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«Розворот на 180 градусів». Рада скасувала незалежність НАБУ та САП. Що це значить для роботи антикорупційних органів та стосунків з партнерами

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

5 хв читання

САП, НАБУ, Верховна Рада /Ілюстрація Олександра Карасьова

Рада проголосувала за законопроєкт, який знищує незалежність НАБУ та САП Фото Ілюстрація Олександра Карасьова

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Депутати підтримали законопроєкт, який фактично робить розслідування НАБУ та САП залежними від рішень Офісу генерального прокурора. Законопроєкт дозволяє генпрокурору втручатися у будь-яку справу, яку розслідують антикорупційні органи, та передавати справи НАБУ і САП до інших правоохоронних органів. Як готувався законопроєкт та які його наслідки?

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Вранці, 22 липня, правоохоронний комітет Верховної Ради зібрався на позачергове засідання. Мета – внести зміни до законопроєкту №12414, який початково стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК), що пов’язані зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану. Документ вже був ухвалений у першому читанні та готувався до другого.

Саме у цей законопроєкт нардепи зрештою включили правки про роботу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Зміни передбачали фактичне підпорядкування їхньої роботи Офісу генерального прокурора. НАБУ та САП – частина антикорупційної інфраструктури, створеної в Україні після Революції гідності. Досі вони були незалежними від інших владних і правоохоронних структур в країні.

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