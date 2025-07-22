Депутати підтримали законопроєкт, який фактично робить розслідування НАБУ та САП залежними від рішень Офісу генерального прокурора. Законопроєкт дозволяє генпрокурору втручатися у будь-яку справу, яку розслідують антикорупційні органи, та передавати справи НАБУ і САП до інших правоохоронних органів. Як готувався законопроєкт та які його наслідки?

Вранці, 22 липня, правоохоронний комітет Верховної Ради зібрався на позачергове засідання. Мета – внести зміни до законопроєкту №12414, який початково стосувався змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК), що пов’язані зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану. Документ вже був ухвалений у першому читанні та готувався до другого.

Саме у цей законопроєкт нардепи зрештою включили правки про роботу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Зміни передбачали фактичне підпорядкування їхньої роботи Офісу генерального прокурора. НАБУ та САП – частина антикорупційної інфраструктури, створеної в Україні після Революції гідності. Досі вони були незалежними від інших владних і правоохоронних структур в країні.