Ключові факти

Згідно з документом заступник генпрокурора – керівник САП прямо визнається керівником органу прокуратури для прокурорів САП. Закріплюється процесуальна автономія САП від Генерального прокурора у справах НАБУ.

Генпрокурору заборонено: давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і їх керівникам, передавати справи НАБУ іншим органам, крім винятків у воєнний час за наявності обʼєктивних обставин, втручатися у роботу прокурорів САП та детективів НАБУ.

Генпрокурору заборонено змінювати підслідність справ НАБУ без згоди з керівником САП.

Серед нових норм. СБУ має перевірити працівників НАБУ, які мають допуск до держтаємниці — на предмет дій на користь РФ. Обмеження виїзду працівників НАБУ за кордон — окрім службових поїздок. Співробітники НАБУ раз на два роки мають проходити поліграф.

Оновлено о 18:53. Текст документа з вказаними нормами опубліковано на сайті Верховної Ради.

Контекст

22 липня Верховна Рада 263 голосами прийняла закон, який змінює Кримінальний процесуальний кодекс України, регулюючи досудове розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав його, документ опублікували в «Голосі України», і 23 липня він набрав чинності.

Закон зазнав критики від політиків, громадських діячів та представників ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала його ухвалення «кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є критично важливою для євроінтеграційних процесів України.

Ухвалення викликало значний суспільний резонанс. Увечері 22 липня в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Тернополі відбулися протести. У Києві на акцію зібралися кілька тисяч людей, які вигукували: «Вето на закон», «Ганьба», «Руки геть від НАБУ», «Поверніть Європу».

23 липня Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів через суспільне обурення. Він заявив, що за два тижні буде розроблено «план дій», який включатиме адміністративні та законодавчі кроки для зміцнення інституцій, вирішення конфліктів і усунення ризиків. «Усі працюватимуть спільно, забезпечимо політичну підтримку», – зазначив президент.

Керівництво НАБУ та САП заявило, що законодавчі зміни значно послаблюють їхню незалежність, і закликало до кроків для відновлення гарантій. Увечері 23 липня Зеленський пообіцяв у зверненні повернути незалежність НАБУ та САП через новий президентський законопроєкт.