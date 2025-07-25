Деталі

Стефанчук зазначив, що запропонує депутатам ухвалити законопроєкт у першому читанні та в цілому, а також підтримати його термінове підписання.

Контекст

23 липня президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів через суспільний резонанс, щодо законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Він наголосив, що протягом двох тижнів буде підготовлено «план дій», який передбачатиме адміністративні та законодавчі заходи для зміцнення інституцій, вирішення конфліктів і усунення ризиків. «Усі працюватимуть разом, ми забезпечимо політичну підтримку», – заявив президент.

24 липня на сайті Верховної Ради з’явився президентський законопроєкт №13533, позначений як невідкладний. У НАБУ заявили, що документ відновлює повний спектр процесуальних повноважень і гарантій незалежності для антикорупційних органів.

Згідно з проєктом, заступник генпрокурора – керівник САП офіційно визнається керівником органу прокуратури для прокурорів САП. Законопроєкт закріплює процесуальну незалежність САП від генерального прокурора у справах НАБУ. Генпрокурору забороняється надавати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ та їхнім керівникам, передавати справи НАБУ іншим органам (за винятком особливих випадків у воєнний час за наявності обґрунтованих обставин), а також втручатися в роботу прокурорів САП і детективів НАБУ. Крім того, генпрокурор не може змінювати підслідність справ НАБУ без погодження з керівником САП.

Нові норми передбачають: перевірку СБУ працівників НАБУ з доступом до державної таємниці на предмет можливих дій на користь РФ; обмеження виїзду співробітників НАБУ за кордон, окрім службових відряджень; обов’язкове проходження поліграфа для працівників НАБУ кожні два роки.