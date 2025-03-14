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«Перші рейси – через 3–4 тижні після відкриття неба». СЕО SkyUp – про нові хаби в ЄС та збільшення флоту до 15 літаків. Інтерв'ю

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

7 хв читання

СЕО SkyUp Дмитро Сєроухов /надано пресслужбою SkyUp

SkyUp відновлює регулярну авіацію з Молдови. Як українська авіакомпанія збирається конкурувати з Wizz Air та Ryanair Фото надано пресслужбою SkyUp

У квітні українська авіакомпанія SkyUp відновлює регулярне авіасполучення з Молдови та вже продала 20 000 квитків. У найближчих планах – відкриття ще двох баз у країнах ЄС. Як SkyUp втрималася за кордоном та відновила польоти, чи готові іноземці інвестувати в українську авіакомпанію та коли вона знову полетить з України? Розповідає СЕО SkyUp Дмитро Сєроухов

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Після трьох років великої війни авіакомпанія SkyUp не тільки вижила, а перетворилась на міжнародного гравця. З 18 квітня SkyUp запускає регулярні рейси з Кишинева та планує розширювати свою присутність у ЄС. До кінця 2025 року компанія розраховує відкрити ще дві бази в Східній Європі та збільшити авіапарк до більш ніж 15 літаків, каже Сероухов, 42. «Інвестуємо мільйони євро», – додає він. 

За підсумками 2024 року, виторг SkyUp майже не змінився порівняно з попереднім – близько 3,9 млрд грн, за даними компанії. Чистий прибуток за рік скоротився у 3,5 раза – до 89 млн грн. Власниками SkyUp є сімʼя Альба, за даними YouControl.

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