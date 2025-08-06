Інвестиції харківського бізнесмена Олександра Ярославського вдихнули нове життя в маркетплейс Kasta, що все ще оговтувався від драматичного падіння на початку повномасштабного вторгнення. Яка нова стратегія? Навіщо Kasta йде на конкурентне поле monobank? Коли вона планує вийти на беззбитковість? Інтервʼю із засновником

1 серпня маркетплейс Kasta зробив масштабну презентацію із новою стратегією та продуктами. Це сталося через три місяці після того, як мажоритарний пакет акцій компанії придбала інвесткомпанія DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Планові інвестиції – $120 млн протягом трьох років.

Засновник Kasta Андрій Логвін у джинсових шортах, білій футболці й бігових кросівках зі сцени презентує нові кольори компанії – традиційний чорний замінили на яскраво-помаранчевий.