Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Kasta оголосила про ребрендинг і запуск SuperApp спільно з Банком Кредит Дніпро та Visa

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Kasta ребрендинг /пресслужба Kasta

Новий колір бренду – «бета-каротиновий», а знак «плюс» символізує з’єднання сервісів у SuperApp Фото пресслужба Kasta

Маркетплейс Kasta презентував 1 серпня нову стратегію та екосистему «щоденної вигоди» у форматі SuperApp, йдеться в пресрелізі компанії. Застосунок обʼєднує маркетплейс і банкінг, створений у партнерстві з Банк Кредит Дніпро Олександра Ярославського та Visa. Kasta також представила нову візуальну ідентичність і картку Kasta Visa Card.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключові факти

  • У застосунку Kasta доступна банківська картка Kasta Visa Card з кешбеком до 20%, знижками до 30% на товари Kasta, кредитним лімітом до 100 000 грн, безкоштовним обслуговуванням і миттєвим поверненням коштів.
  • «Ми хочемо бути банком нового покоління: технологічною платформою, яка розуміє потреби клієнтів», – каже голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов.
  • Ребрендинг компанії розробила агенція Banda. Новий колір бренду – «бета-каротиновий», а знак «плюс» символізує з’єднання сервісів у SuperApp. Новий слоган компанії – «Завжди більше». У банківському контексті це означає доступ до кредитування, кешбеків і BNPL; у ритейлі – ширший асортимент товарів, говорить директор зі стратегії Banda Іван Філіппов.
  • «За 15 років Kasta пройшла еволюцію від модного маркетплейсу до інноваційної цілісної екосистеми», – говорить засновник і CEO Kasta Андрій Логвін.

Контекст

Kasta працює на українському ринку понад 15 років. Компанія починала як маркетплейс у сегменті моди, а з 2024-го розширила асортимент через партнерства з іншими гравцями ринку – «Фокстрот», E-ZOO, Pampik, Intertop.

Інвесткомпанія DCH Олександра Ярославського 1 травня 2025 року отримала дозвіл Антимонопольного комітету на отримання контрольної частки в маркетплейсі Kasta. Суму угоди не розголошували. «DCH викупила частину моїх акцій», – підтвердив Forbes Ukraine CEO та співзасновник Андрій Логвін. Він продовжуватиме бути CEO компанії.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні