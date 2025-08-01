Маркетплейс Kasta презентував 1 серпня нову стратегію та екосистему «щоденної вигоди» у форматі SuperApp, йдеться в пресрелізі компанії. Застосунок обʼєднує маркетплейс і банкінг, створений у партнерстві з Банк Кредит Дніпро Олександра Ярославського та Visa. Kasta також представила нову візуальну ідентичність і картку Kasta Visa Card.

Ключові факти

У застосунку Kasta доступна банківська картка Kasta Visa Card з кешбеком до 20%, знижками до 30% на товари Kasta, кредитним лімітом до 100 000 грн, безкоштовним обслуговуванням і миттєвим поверненням коштів.

«Ми хочемо бути банком нового покоління: технологічною платформою, яка розуміє потреби клієнтів», – каже голова правління Банку Кредит Дніпро Сергій Панов.

Ребрендинг компанії розробила агенція Banda. Новий колір бренду – «бета-каротиновий», а знак «плюс» символізує з’єднання сервісів у SuperApp. Новий слоган компанії – «Завжди більше». У банківському контексті це означає доступ до кредитування, кешбеків і BNPL; у ритейлі – ширший асортимент товарів, говорить директор зі стратегії Banda Іван Філіппов.

«За 15 років Kasta пройшла еволюцію від модного маркетплейсу до інноваційної цілісної екосистеми», – говорить засновник і CEO Kasta Андрій Логвін.

Контекст

Kasta працює на українському ринку понад 15 років. Компанія починала як маркетплейс у сегменті моди, а з 2024-го розширила асортимент через партнерства з іншими гравцями ринку – «Фокстрот», E-ZOO, Pampik, Intertop.

Інвесткомпанія DCH Олександра Ярославського 1 травня 2025 року отримала дозвіл Антимонопольного комітету на отримання контрольної частки в маркетплейсі Kasta. Суму угоди не розголошували. «DCH викупила частину моїх акцій», – підтвердив Forbes Ukraine CEO та співзасновник Андрій Логвін. Він продовжуватиме бути CEO компанії.