«Після війни Kaspi та Rakuten будуть тут». DCH Ярославського купує маркетплейс Kasta у складній угоді з кредитами та грошима Dragon Capital. Яка мета?

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DCH Олександра Ярославського стала новим мажоритарним власником маркетплейсу Kasta – угоду вже дозволив Антимонопольний комітет України (АМКУ). Сума та умови придбання не розголошуються, але відомо, що інвесткомпанія викупила частку в CEO і співзасновника Андрія Логвіна. Раніше контроль над Kasta нібито мав фонд Dragon Capital, але сторони це заперечують. Що відомо про екзит Фіали, нових власників та плани розвитку Kasta після угоди?
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