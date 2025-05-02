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«Після війни Kaspi та Rakuten будуть тут». DCH Ярославського купує маркетплейс Kasta у складній угоді з кредитами та грошима Dragon Capital. Яка мета?

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

5 хв читання

кому належить Kasta, продаж Kasta Ярославському /Ілюстрація Аліна Кохан

DCH Ярославського купує маркетплейс Kasta. Чи був екзит у Фіали й навіщо новому інвестору ця угода Фото Ілюстрація Аліна Кохан

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DCH Олександра Ярославського стала новим мажоритарним власником маркетплейсу Kasta – угоду вже дозволив Антимонопольний комітет України (АМКУ). Сума та умови придбання не розголошуються, але відомо, що інвесткомпанія викупила частку в CEO і співзасновника Андрія Логвіна. Раніше контроль над Kasta нібито мав фонд Dragon Capital, але сторони це заперечують. Що відомо про екзит Фіали, нових власників та плани розвитку Kasta після угоди?

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