Инвестиции харьковского бизнесмена Александра Ярославского вдохнули новую жизнь в маркетплейс Kasta, который все еще приходил в себя после драматического падения в начале полномасштабного вторжения. Какая новая стратегия? Зачем Kasta идет на конкурентное поле monobank? Когда она планирует выйти на безубыточность? Интервью с основателем

1 августа маркетплейс Kasta сделал масштабную презентацию с новой стратегией и продуктами. Это произошло через три месяца после того, как мажоритарный пакет акций компании приобрела инвесткомпания DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Плановые инвестиции – $120 млн в течение трех лет.

Основатель Kasta Андрей Логвин в джинсовых шортах, белой футболке и беговых кроссовках со сцены представляет новые цвета компании – традиционный черный заменили ярко-оранжевым.