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«Финальная картинка будет похожа на Kaspi». Маркетплейс Kasta сделал ребрендинг, запустил собственную карточку и анонсировал SuperApp. Блиц-интервью с основателем Андреем Логвиным

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

6 хв читання

нова стратегія Kasta /из личного архива

Основатель Kasta Андрей Логвин рассчитывает, что выручка компании в 2025-м вырастет почти вдвое Фото из личного архива

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Инвестиции харьковского бизнесмена Александра Ярославского вдохнули новую жизнь в маркетплейс Kasta, который все еще приходил в себя после драматического падения в начале полномасштабного вторжения. Какая новая стратегия? Зачем Kasta идет на конкурентное поле monobank? Когда она планирует выйти на безубыточность? Интервью с основателем

1 августа маркетплейс Kasta сделал масштабную презентацию с новой стратегией и продуктами. Это произошло через три месяца после того, как мажоритарный пакет акций компании приобрела инвесткомпания DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Плановые инвестиции – $120 млн в течение трех лет.

Основатель Kasta Андрей Логвин в джинсовых шортах, белой футболке и беговых кроссовках со сцены представляет новые цвета компании – традиционный черный заменили ярко-оранжевым.

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