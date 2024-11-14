«Крок до прозорості». Закупівлю всіх FPV-дронів у 2024 році можуть перевести на закритий модуль Prozzoro. Як це змінює правила гри для виробників

Міністерство цифрової трансформації хоче закуповувати FPV-дрони на Prozzoro. З липня експеримент провели на виробниках дронів із донаведенням. Результат – ціна безпілотника зменшилася на 30%. Що зміниться для виробників?
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З початку 2025-го закупки FPV-дронів відбуватимуться на закритому модулі платформи публічних закупівель Prozzoro. Про це Forbes повідомили топменеджери трьох компаній, що обізнані із майбутніми змінами. Вони спілкувалися анонімно, бо не уповноважені на публічні коментарі.
У Мінцифри не підтвердили, але й не спростували цю інформацію. «Серед планів – до кінця 2025 року робити 50% всіх закупівель, у тому числі й FPV, через Prozorro», – ідеться у відповіді міністерства.
Закупкою дронів для ЗСУ займається переважно Держспецзв’язку, за поданням Міноборони. З лютого 2024-го через Prozorro закуповуються іноземні дрони для розвідки Mavic, Autel та Matrice.
Чого очікувати виробникам FPV-дронів?
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