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дрон Ptakh-S /фото Уляна Букатюк
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Десять українських виробників розробляють заміну китайським DJI Mavic – Сметанін

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

дрон Ptakh-S Фото фото Уляна Букатюк

Україна створила щонайменше 10 аналогів популярного китайского цивільного квадрокоптера DJI Mavic, що є найпоширенішими дронами на фронті, повідомив Forbes Ukraine міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін 9 листопада під час льотних випробувань.

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Ключові факти

  • Вісім українських виробників розробили власні моделі найпопулярнішого дрона на фронті та мають можливість виробляти їх масово. 
  • Пройти всі необхідні сертифікації та кодифікації, щоб дрони могло закуповувати Міністерство оборони, поки змогли вже два виробники, зокрема дрону «Шмавік», зазначив Сметанін. 
  • За його словами, у короткотерміновій перспективі вітчизняні виробники не зможуть замінити увесь флот DJI Mavic, який зараз використовують українські захисники. 
  • Але Україна прагнутиме максимально зменшувати закупівлі закордонних аналогів і переходити на вітчизняні зразки, додав міністр стратегічних галузей промисловості України. «Це знизить залежність від іноземних закупівель та залишить значну частину коштів всередині країни», – пояснив Сметанін. 
Десять українських виробників розробляють заміну китайським DJI Mavic – Сметанін /Фото 1

дрон PD10ND, фото Уляна Букатюк

Десять українських виробників розробляють заміну китайським DJI Mavic – Сметанін /Фото 2

дрон WIY Kruk, фото Уляна Букатюк

Десять українських виробників розробляють заміну китайським DJI Mavic – Сметанін /Фото 3

дрон Ptakh-S, фото Уляна Букатюк

Десять українських виробників розробляють заміну китайським DJI Mavic – Сметанін /Фото 4

дрон Zoom, фото Уляна Букатюк

Десять українських виробників розробляють заміну китайським DJI Mavic – Сметанін /Фото 5

дрон YAUTJA, фото Уляна Букатюк

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Контекст

У 2024-му Україна зможе виготовити 1 млн дронів або навіть більше, заявляв віцепремʼєр Михайло Федоров. Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, який оголосив план на виробництво Україною 1 млн дронів для ЗСУ, Федоров зазначив, що ця цифра є «достатньо реалістичною». 

Крім мільйона FPV-дронів, Україна спроможна виробити в 2024-му більш ніж 10 000 ударних дронів середньої дальності та понад 1000 дронів із дальністю за 1000 км, повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін у грудні 2023 року. 

На третьому році повномасштабного вторгнення Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняний дрон назвали «Шмавік». Перевага – він стійкіший до пошкоджень і РЕБ, ніж китайський дрон. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, а саме військовий», – каже Forbes його розробник. 

Чим особливий український квадрокоптер, скільки коштує та коли його постачатимуть на фронт – читайте в матеріалі Знайомтеся – «Шмавік». Forbes дізнався, що Україна запускає серійне виробництво аналога DJI Mavic.

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