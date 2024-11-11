Десять українських виробників розробляють заміну китайським DJI Mavic – Сметанін

Україна створила щонайменше 10 аналогів популярного китайского цивільного квадрокоптера DJI Mavic , що є найпоширенішими дронами на фронті, повідомив Forbes Ukraine міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін 9 листопада під час льотних випробувань.

Ключові факти

Вісім українських виробників розробили власні моделі найпопулярнішого дрона на фронті та мають можливість виробляти їх масово.

Пройти всі необхідні сертифікації та кодифікації, щоб дрони могло закуповувати Міністерство оборони, поки змогли вже два виробники, зокрема дрону «Шмавік», зазначив Сметанін.

За його словами, у короткотерміновій перспективі вітчизняні виробники не зможуть замінити увесь флот DJI Mavic, який зараз використовують українські захисники.

Але Україна прагнутиме максимально зменшувати закупівлі закордонних аналогів і переходити на вітчизняні зразки, додав міністр стратегічних галузей промисловості України. «Це знизить залежність від іноземних закупівель та залишить значну частину коштів всередині країни», – пояснив Сметанін.

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Контекст

У 2024-му Україна зможе виготовити 1 млн дронів або навіть більше, заявляв віцепремʼєр Михайло Федоров. Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, який оголосив план на виробництво Україною 1 млн дронів для ЗСУ, Федоров зазначив, що ця цифра є «достатньо реалістичною».

Крім мільйона FPV-дронів, Україна спроможна виробити в 2024-му більш ніж 10 000 ударних дронів середньої дальності та понад 1000 дронів із дальністю за 1000 км, повідомив голова Мінстратегпрому Олександр Камишін у грудні 2023 року.

На третьому році повномасштабного вторгнення Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняний дрон назвали «Шмавік». Перевага – він стійкіший до пошкоджень і РЕБ, ніж китайський дрон. «Ключовим було створити не «весільний» дрон, а саме військовий», – каже Forbes його розробник.

Чим особливий український квадрокоптер, скільки коштує та коли його постачатимуть на фронт – читайте в матеріалі Знайомтеся – «Шмавік». Forbes дізнався, що Україна запускає серійне виробництво аналога DJI Mavic.