«Людина може захворіти, а Sima завжди відповість». Внутрішній чат-бот IT-компанії Sigma обробив понад 8000 питань працівників. Що він уміє?

Українська ІТ-компанія Sigma Software використовує чат-бот Sima на основі штучного інтелекту (ШІ) для обробки однотипних запитань від співробітників. Це допомагає розвантажити робочий час адміністративних служб та менеджерів. У 2025-му рішення продаватимуть клієнтам. На що воно здатне?

IT-компанія Sigma Software за п’ять років вклала близько $400 000 у чат-бот Sima на основі ШІ. За рік він зекономив тисячі годин на аналізі внутрішніх баз даних, оформленні відпусток, онбордингу новачків тощо, каже керівник з управлінського та комплаєнс-консалтингу компанії Євген Бачинський.

Sigma Software, що входить до шведського холдингу Danir Group, має понад 2000 співробітників. Завдяки Sima вони можуть зосередитися на програмуванні чи управлінні проєктами, а не на рутинних пошуках, казав Forbes Ukraine у листопаді 2024-го CEO та співзасновник Валерій Красовський.