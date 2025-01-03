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«Людина може захворіти, а Sima завжди відповість». Внутрішній чат-бот IT-компанії Sigma обробив понад 8000 питань працівників. Що він уміє?

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

Sigma Software, ШІ, чат-бот /колаж Анастасія Решетнік

Sigma Software Group – продуктово-сервісна ІТ-компанія, що входить до шведського холдингу Danir Group та має понад 2000 співробітників. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Українська ІТ-компанія Sigma Software використовує чат-бот Sima на основі штучного інтелекту (ШІ) для обробки однотипних запитань від співробітників. Це допомагає розвантажити робочий час адміністративних служб та менеджерів. У 2025-му рішення продаватимуть клієнтам. На що воно здатне?

IT-компанія Sigma Software за п’ять років вклала близько $400 000 у чат-бот Sima на основі ШІ. За рік він зекономив тисячі годин на аналізі внутрішніх баз даних, оформленні відпусток, онбордингу новачків тощо, каже керівник з управлінського та комплаєнс-консалтингу компанії Євген Бачинський. 

Sigma Software, що входить до шведського холдингу Danir Group, має понад 2000 співробітників. Завдяки Sima вони можуть зосередитися на програмуванні чи управлінні проєктами, а не на рутинних пошуках, казав Forbes Ukraine у листопаді 2024-го CEO та співзасновник Валерій Красовський

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