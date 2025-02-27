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Міжхолдингові придбання. Велика IT-компанія Sigma Software купила американську «дочку» своєї материнської структури. Що їй дасть ця угода

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

Sigma Software, A Society /колаж Анастасія Решетнік

Американський офіс A Society – третя M&A для ІТ-компанія Sigma Software. З 2021-го вона купила IdeaSoft, що спеціалізується на блокчейні, та розробника ігор Eventyr. Фото колаж Анастасія Решетнік

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Українська сервісно-продуктова ІТ-компанія Sigma Software оголосила про третє поглинання за час свого існування. Нова покупка – американський підрозділ шведської ІТ-компанії A Society. У 2025-му Sigma Software планує ще одну угоду. Чого вона очікує від M&A?

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Українська IT-компанія Sigma Software, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, придбала американський офіс IT-компанії A Society, повідомила її пресслужба 25 лютого. Обидві є частиною шведського холдингу Danir Group. 

Sigma Software на понад 1800 співробітників входить до 15 найбільших за кількістю працівників IT-компаній, за даними DOU. Для неї це третє поглинання після купівлі IdeaSoft, що спеціалізується на блокчейні, та розробника ігор Eventyr.

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