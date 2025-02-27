Межхолдинговые приобретения. Крупная IT-компания Sigma Software купила американскую «дочку» своей материнской структуры. Что ей даст эта сделка

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Украинская сервисно-продуктовая ІТ-компания Sigma Software объявила о третьем поглощении за время своего существования. Новая покупка – американское подразделение шведской ІТ-компании A Society. В 2025 году Sigma Software планирует еще одну сделку. Чего она ожидает от M&A?
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Украинская IT-компания Sigma Software, разрабатывающая заказное программное обеспечение, приобрела американский офис IT-компании A Society, сообщила ее пресс-служба 25 февраля. Обе являются частью шведского холдинга Danir Group.
Sigma Software более чем на 1800 сотрудников в Украине входит в число топ-15 самых крупных по количеству работников IT-компаний, по данным DOU. Для нее это третье поглощение после покупки IdeaSoft, специализирующейся на блокчейне, и разработчика игр Eventyr.
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