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Межхолдинговые приобретения. Крупная IT-компания Sigma Software купила американскую «дочку» своей материнской структуры. Что ей даст эта сделка

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

3 хв читання

Sigma Software, A Society /коллаж Анастасия Решетник

Американский офис A Society – третья M&A для ІТ-компании Sigma Software. С 2021-го она купила IdeaSoft, специализирующуюся на блокчейне, и разработчика игр Eventyr. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Украинская сервисно-продуктовая ІТ-компания Sigma Software объявила о третьем поглощении за время своего существования. Новая покупка – американское подразделение шведской ІТ-компании A Society. В 2025 году Sigma Software планирует еще одну сделку. Чего она ожидает от M&A?

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Украинская IT-компания Sigma Software, разрабатывающая заказное программное обеспечение, приобрела американский офис IT-компании A Society, сообщила ее пресс-служба 25 февраля. Обе являются частью шведского холдинга Danir Group.

Sigma Software более чем на 1800 сотрудников в Украине входит в число топ-15 самых крупных по количеству работников IT-компаний, по данным DOU. Для нее это третье поглощение после покупки IdeaSoft, специализирующейся на блокчейне, и разработчика игр Eventyr.

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