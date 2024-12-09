Uklon працюватиме на території туристичного комплексу Буковель

Український сервіс Uklon працюватиме в Буковелі. У клієнтів зʼявиться можливість замовляти авто безпосередньо по території туристичного комплексу, йдеться у пресрелізі компанії від 9 грудня.

Деталі

Uklon запустить міжміські поїздки на далекі відстані – від комплексу до прилеглих туристичних локацій в Івано-Франківській області. На території Bukovel Uklon працює зараз у тестовому режимі.

Для подорожуючих з Києва Uklon у партнерстві з Mastercard запропонував регулярний автобусний трансфер Uklon Ski Bus, що курсуватиме щотижня з Києва до Bukovel в період з грудня до середини березня. Перевізником проєкту стала компанія Gunsel.

Для користувачів комплексу Bukovel будуть доступні інші продукти та послуги, які пропонує Uklon, зокрема сервіс доставки Uklon Delivery, програма лояльності й підписка на регулярні донати для захисників і захисниць.

Вартість поїздки по території туристичного комплексу формуватиметься за таким же принципом динамічного ціноутворення, як в усіх регіонах присутності Uklon, зазначила компанія.

Контекст

За перше півріччя 2024 року сервіс Uklon наростив кількість поїздок в Україні на 30%, сказав СЕО компанії Сергій Гришков в інтерв’ю Forbes Ukraine. За даними дашборду monobank, Uklon займає перше місце на українському ринку за кількістю замовлень.

Наприкінці жовтня стало відомо, що на Львівщині запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Перепустку і оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час, зазначив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.