Націоналізація скасовується, IPO наближається. Шевченківський суд зняв арешт із 47% корпоративних прав «Київстару». Що стоїть за цим рішенням     

Шевченківський суд Києва 29 листопада раптово зняв арешт із 47% корпоративних прав «Київстару». СЕО материнського холдингу компанії Veon Каан Терзіоглу назвав це рішення «перемогою для інвесторів». Як знімали арешт і що це означає для майбутнього мобільного оператора?

Зняття арешту з корпоративних прав найбільшого оператора «Київстар» було несподіванкою – медіа отримали пресреліз мобільного оператора з констатацією факту ввечері в п’ятницю, 29 листопада.

Це відрізняється від аналогічного процесу з третім за розміром оператором lifecell у квітні 2024-го. Тоді представники компанії анонсували дату суду та дали не одне інтерв’ю.

«Це перемога для інвесторів Veon, оскільки рішення суду усуває джерело занепокоєння, яке впливало на оцінку нашого потенціалу зростання в одній із ключових країн нашої діяльності», – написав 3 грудня у публічному листі СЕО компанії Каан Терзіоглу.

Постанова суду ще не опублікована в реєстрі. «Оскільки судовий процес мав непублічний характер, ми не можемо надати додаткові коментарі щодо його деталей», – ідеться у відповіді пресслужби.