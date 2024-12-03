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Зняття арешту з акцій «Київстару» – що це значить для Veon /колаж Анастасія Левицька
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Націоналізація скасовується, IPO наближається. Шевченківський суд зняв арешт із 47% корпоративних прав «Київстару». Що стоїть за цим рішенням     

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Шевченківський суд зняв арешт із 47% корпоративних прав «Київстару». Що стоїть за цим рішенням Фото колаж Анастасія Левицька

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Шевченківський суд Києва 29 листопада раптово зняв арешт із 47% корпоративних прав «Київстару». СЕО материнського холдингу компанії Veon Каан Терзіоглу назвав це рішення «перемогою для інвесторів». Як знімали арешт і що це означає для майбутнього мобільного оператора?

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Зняття арешту з корпоративних прав найбільшого оператора «Київстар» було несподіванкою – медіа отримали пресреліз мобільного оператора з констатацією факту ввечері в п’ятницю, 29 листопада. 

Це відрізняється від аналогічного процесу з третім за розміром оператором lifecell у квітні 2024-го. Тоді представники компанії анонсували дату суду та дали не одне інтерв’ю. 

«Це перемога для інвесторів Veon, оскільки рішення суду усуває джерело занепокоєння, яке впливало на оцінку нашого потенціалу зростання в одній із ключових країн нашої діяльності», – написав 3 грудня у публічному листі СЕО компанії Каан Терзіоглу.

Постанова суду ще не опублікована в реєстрі. «Оскільки судовий процес мав непублічний характер, ми не можемо надати додаткові коментарі щодо його деталей», – ідеться у відповіді пресслужби. 

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