Национализация отменяется, IPO приближается. Шевченковский суд снял арест с 47% корпоративных прав «Киевстара». Что стоит за этим решением

Шевченковский суд Киева 29 ноября внезапно снял арест с 47% корпоративных прав «Киевстара». СЕО материнского холдинга компании Veon Каан Терзиоглу назвал это решение «победой для инвесторов». Как снимали арест и что это значит для будущего мобильного оператора?

Снятие ареста с корпоративных прав крупнейшего оператора «Киевстар» было неожиданностью – медиа получили пресс-релиз мобильного оператора с констатацией факта вечером в пятницу, 29 ноября.

Это отличается от аналогичного процесса с третьим по размеру оператором lifecell в апреле 2024 года. Тогда представители компании анонсировали дату суда и дали не одно интервью.

«Это победа для инвесторов Veon, поскольку решение суда устраняет источник беспокойства, влиявший на оценку нашего потенциала роста в одной из ключевых стран нашей деятельности», – написал 3 декабря в публичном письме СЕО компании Каан Терзиоглу.

Постановление суда еще не опубликовано в реестре. «Поскольку судебный процесс носил непубличный характер, мы не можем предоставить дополнительные комментарии относительно его деталей», – говорится в ответе пресс-службы.