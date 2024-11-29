Шевченківський суд зняв арешт з 47% корпоративних прав «Київстар»

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з 47,85% корпоративних прав нідерладської Veon в найбільшому операторі України «Київстар» і зі 100% корпоративних прав Veon в її інших українських дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Про це повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Рішення повністю скасовує обмеження корпоративних прав, попередньо накладене українськими судами.

«Це дозволяє нам з більшою впевненістю зосередитися на наших планах щодо розширення покриття 4G, підвищення енергетичної стійкості і розвитку цифрових послуг в Україні», – цитується в пресрелізі СЕО «Київстар» Олександр Комаров.

«Як компанія, яка котується на біржі Nasdaq, ми щиро вітаємо сьогоднішнє рішення від імені всіх наших зацікавлених сторін», – цитується Огі К. Фабела II, Голова правління та американський засновник Veon.

У пресрелізі зазначається, що за весь час існування компанії «Київстар» інвестував в економіку України $10 млрд.

Контекст

У жовтні 2023-го Шевченківський суд арештував 47,8% корпоративних прав «Київстару». Під санкції потрапили всі активи, якими прямо чи опосередковано володіють російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. Тоді ж співрозмовник у Мін’юсті казав, що відомство готує позов до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію частки Фрідмана у «Київстарі».

«Київстар» на 100% належить нідерландській Veon. Фрідман та Косогов володіють 47,8% Veon через LetterOne Holdings.

З жовтня 2023-го Veon оскаржував рішення в суді. Прецедент зняття арешту є – у квітні 2024-го Turkcell добився цього для своїх українських активів (мобільного оператора lifecell та ТОВ «Укртауер»). Арешт був перепоною для продажу компанії французькому інвестору Ксав’є Ньєлю.

За підсумками трьох кварталів 2024-го дохід «Київстар» зріс на 4,7% — до 26,9 млрд грн. Показник EBITDA знизився на 2,6% — до 15 млрд грн. Кількість абонентів — 23,3 млн людей.