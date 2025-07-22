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Оборона и телеком. У главы Минцифры Михаила Федорова могут появиться минимум два новых заместителя. Forbes Ukraine узнал, кто претендует на должности

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

2 хв читання

заступники Федорова, призначення в Мінцифри /предоставлено пресс-службой

После обновления Кабмина 16 июля Михаил Федоров получил должность первого вице-премьера Фото предоставлено пресс-службой

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Шесть кандидатов подали декларации на должности заместителей министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Среди них – четверо действующих сотрудников министерства, заместитель директора по коммерческой деятельности ГП «Дія» и военнослужащий. Новые назначения проходят в рамках процесса реорганизации Минцифры. Какие направления могут возглавить кандидаты и когда их могут назначить?

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У министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который после обновления Кабмина 16 июля получил также должность первого вице-премьера, могут дополнительно появиться два новых заместителя. Об этом Forbes сообщили трое собеседников, приближенных к Минцифре. Они общались анонимно из-за чувствительности вопроса.

В течение мая–июля декларации кандидатов на заместителей главы Минцифры подали пятеро чиновников министерства и один военный, свидетельствует Единый госреестр деклараций. 4 июля внимание на это обратило издание «Интерфакс».

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