Шесть кандидатов подали декларации на должности заместителей министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Среди них – четверо действующих сотрудников министерства, заместитель директора по коммерческой деятельности ГП «Дія» и военнослужащий. Новые назначения проходят в рамках процесса реорганизации Минцифры. Какие направления могут возглавить кандидаты и когда их могут назначить?

У министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который после обновления Кабмина 16 июля получил также должность первого вице-премьера, могут дополнительно появиться два новых заместителя. Об этом Forbes сообщили трое собеседников, приближенных к Минцифре. Они общались анонимно из-за чувствительности вопроса.

В течение мая–июля декларации кандидатов на заместителей главы Минцифры подали пятеро чиновников министерства и один военный, свидетельствует Единый госреестр деклараций. 4 июля внимание на это обратило издание «Интерфакс».