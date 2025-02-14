Уряд звільнив заступника міністра цифрової трансформації Мироненка

Уряд звільнив Юрія Мироненка з посади заступника Міністра цифрової трансформації, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 14 лютого. Мироненка було призначено 13 грудня 2024-го.

Ключові факти

До посади заступника Михайла Федорова Мироненко рік був головою Держспецзв’язку. Він очолив службу у грудні 2023 року після того, як попереднього голову відомства Юрія Щиголя звинуватили у заволодінні 62 млн грн на закупці програмного забезпечення у 2021-2022 роках (детально про справу Forbes писав тут).

З початку повномасштабного вторгнення він був в складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади.

Нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест» та іншими державними нагородами за військові досягнення.

До 2019 року Мироненко обіймав керівні посади в структурних підрозділах Правекс-Банку, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо. Також працював фінансовим директором Концерну Стирол, який займається виробництвом добрив і азотних сполук. З 2010 до 2015 роки працював на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», яке вело діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.

Контекст

Після звільнення Мироненка очільником Державної служби спеціального зв’язку став Олександр Потій. За його словами, забезпечення безпілотниками сектору безпеки й оборони – головна задача відомства на 2025 рік.

Раніше голова підкомітету з питань кібероборони та кіберрозвідки Олександр Федієнко заявляв, що про перехід Мироненка в Мінцифри просив міністр Федоров, оскільки «як військова і системна людина він буде корисним». Детальніше про це – читайте тут.