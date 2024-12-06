«Київстар» підвищує тарифи в середньому на чверть. Що натомість запропонує абонентам

Найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. Про це 6 грудня повідомила пресслужба компанії.
З 20 грудня 2024 року «Київстар» оновить умови та наповнення деяких тарифів для абонентів передплати, а з 1 січня 2025-го зміни торкнуться бізнес-клієнтів.
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Деталі
- Абоненти «Київстару», чиї тарифи зміняться, отримають повідомлення з деталями нових умов і актуальною вартістю щонайменше за сім днів до їхнього впровадження. Інформація буде надіслана через SMS, а координатори бізнес-клієнтів дізнаються про оновлення через e-mail.
- Нові тарифи вже запроваджені для таких пакетів, як «LOVE UA Світло Контракт 2023», «ВАШ Регіон», «ВАШ Оптимум», Smart Max, «ВАШ Преміум», «ВАШ Преміум+». Окремі старі тарифні плани закрито, зокрема «ВАШ Вибір», «Київстар 4G», «Безлім», «LOVE UA Магніт Контракт 2023». Для їхніх користувачів запропоновано альтернативні пакети.
- Причинами змін називають збільшення обсягів споживання послуг, економічну ситуацію та витрати на підтримку роботи мережі, зокрема забезпечення енергетичної стабільності. У компанії зазначають, що деякі тарифи не змінювалися роками, а оновлення вартості є вимушеним кроком для підтримання якості зв’язку.
Контекст
«Київстар» завершив другий квартал 2024 року із 23,4 млн абонентів. Дохід компанії становив 9,4 млрд грн, а показник EBITDA – 5,6 млрд грн. Попри наслідки масштабної кібератаки, яка спричинила зниження доходу на 14,1% і EBITDA на 26,3%, компанія продовжує відновлювати фінансові показники.
Для порівняння, кількість абонентів Vodafone Україна становить 15,9 млн, а виручка за три квартали перевищила 18 млрд грн. Чистий прибуток Vodafone досяг 2,9 млрд грн.
Мобільний додаток «Мій Київстар» нараховує понад 5 млн користувачів, повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров на конференції Forbes Tech.
У листопаді стало відомо, що Veon – материнська компанія «Київстару» – розглядає можливість проведення IPO «Київстар» у 2025 році. Це частина стратегії Veon, спрямованої на підвищення вартості активів групи.
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