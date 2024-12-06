«Київстар» підвищує тарифи в середньому на чверть. Що натомість запропонує абонентам

З 20 грудня 2024 року «Київстар» оновить умови та наповнення деяких тарифів для абонентів передплати, а з 1 січня 2025-го зміни торкнуться бізнес-клієнтів.

Найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. Про це 6 грудня повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Абоненти «Київстару», чиї тарифи зміняться, отримають повідомлення з деталями нових умов і актуальною вартістю щонайменше за сім днів до їхнього впровадження. Інформація буде надіслана через SMS, а координатори бізнес-клієнтів дізнаються про оновлення через e-mail.

Нові тарифи вже запроваджені для таких пакетів, як «LOVE UA Світло Контракт 2023», «ВАШ Регіон», «ВАШ Оптимум», Smart Max, «ВАШ Преміум», «ВАШ Преміум+». Окремі старі тарифні плани закрито, зокрема «ВАШ Вибір», «Київстар 4G», «Безлім», «LOVE UA Магніт Контракт 2023». Для їхніх користувачів запропоновано альтернативні пакети.

Причинами змін називають збільшення обсягів споживання послуг, економічну ситуацію та витрати на підтримку роботи мережі, зокрема забезпечення енергетичної стабільності. У компанії зазначають, що деякі тарифи не змінювалися роками, а оновлення вартості є вимушеним кроком для підтримання якості зв’язку.

Контекст

«Київстар» завершив другий квартал 2024 року із 23,4 млн абонентів. Дохід компанії становив 9,4 млрд грн, а показник EBITDA – 5,6 млрд грн. Попри наслідки масштабної кібератаки, яка спричинила зниження доходу на 14,1% і EBITDA на 26,3%, компанія продовжує відновлювати фінансові показники.

Для порівняння, кількість абонентів Vodafone Україна становить 15,9 млн, а виручка за три квартали перевищила 18 млрд грн. Чистий прибуток Vodafone досяг 2,9 млрд грн.

Мобільний додаток «Мій Київстар» нараховує понад 5 млн користувачів, повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров на конференції Forbes Tech.

У листопаді стало відомо, що Veon – материнська компанія «Київстару» – розглядає можливість проведення IPO «Київстар» у 2025 році. Це частина стратегії Veon, спрямованої на підвищення вартості активів групи.