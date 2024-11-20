Фраза «ви повинні» має зникнути з лексикону влади. CEO «Vodafone Україна» Ольга Устінова – про мапу ризиків у 2025 році, агресивні інвестицій і побудову стійкої компанії під час війни

Децентралізація, безпека, агресивні інвестиції. «Vodafone Україна» відновлюється після драматичної втрати абонентів на початку повномасштабної війни. Які зміни впроваджує компанія? Інтервʼю з СЕО телеком-оператора

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Повномасштабна російська агресія драматично позначилася на кількості абонентів другого за розмірами телеком-оператора України. У 2022 році «Vodafone Україна» втратив 3,6 млн клієнтів. Історично оператор був популярним на сході та півдні України, які опинилися під тимчасовою російською окупацією.