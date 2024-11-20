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Фраза «ви повинні» має зникнути з лексикону влади. CEO «Vodafone Україна» Ольга Устінова – про мапу ризиків у 2025 році, агресивні інвестицій і побудову стійкої компанії під час війни

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes

5 хв читання

Ольга Устинова, СЕО «Vodafone Україна» /пресслужба Vodafone Україна

Ольга Устинова, СЕО «Vodafone Україна» Фото пресслужба Vodafone Україна

Децентралізація, безпека, агресивні інвестиції. «Vodafone Україна» відновлюється після драматичної втрати абонентів на початку повномасштабної війни. Які зміни впроваджує компанія? Інтервʼю з СЕО телеком-оператора

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Повномасштабна російська агресія драматично позначилася на кількості абонентів другого за розмірами телеком-оператора України. У 2022 році «Vodafone Україна» втратив 3,6 млн клієнтів. Історично оператор був популярним на сході та півдні України, які опинилися під тимчасовою російською окупацією.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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