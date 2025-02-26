«Потрібно $1,5-2 млн інвестицій на рік». Власник Navi Максим Кріппа очолив Федерацію кіберспорту. Що він отримає разом з новою посадою

У Федерації кіберспорту змінилися керівники. Президентом став Макс Кріппа – власник команди Navi, розробника ігор GSC Game World та інвестор студії Maincast. Що очікує на організацію, яка до війни опікувалася ринком обсягом $20-30 млн?

Бізнесмен Макс Кріппа став президентом ГО «Федерація кіберспорту України» (UESF), підтвердив він у коментарі Forbes Ukraine. Уперше про це повідомило профільне ЗМІ Game Inside 22 лютого з посиланням на співрозмовників на ринку.

Федерація формує збірну команду України для участі у міжнародних змаганнях та подає до Мінмолодьспорту списки людей, яким потрібен дозвіл на виїзд за кордон. Вона також є офіційним членом всесвітньої Федерації з кіберспорту, до якої входять 146 членів. «Тому вона відіграє значну роль у представленні України на змаганнях світового рівня», – зазначає Кріппа.