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«Необходимо $1,5-2 млн инвестиций в год». Владелец Navi Максим Криппа возглавил Федерацию киберспорта. Что он получит вместе с новой должностью

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

4 хв читання

Макс Кріппа очолив Федерацію кіберспорту /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Федерацией киберспорта будет руководить Макс Криппа и руководители его компаний Navi и Maincast Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

В Федерации киберспорта сменились руководители. Президентом стал Макс Криппа – владелец команды Navi, разработчика игр GSC Game World и инвестор студии Maincast. Что ожидает организацию, которая до войны контролировала рынок объемом $20-30 млн?

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Бизнесмен Макс Криппа стал президентом ОО «Федерация киберспорта Украины» (UESF), подтвердил он в комментарии Forbes Ukraine. Впервые об этом сообщило профильное СМИ Game Inside 22 февраля со ссылкой на собеседников на рынке.

Федерация формирует сборную команду Украины для участия в международных соревнованиях и подает в Минмолодьспорта списки людей, которым требуется разрешение на выезд за границу. Она также является официальным членом всемирной Федерации по киберспорту, в которую входят 146 членов. «Поэтому она играет значительную роль в представлении Украины на соревнованиях мирового уровня», – отмечает Криппа.

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