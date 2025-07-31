Надінтелект здатен змінити економіку й саме уявлення про прогрес. Разом із цим приходять і тривоги – від зникнення робочих місць до інфляційних шоків та кризи демократії. Чим стане ШІ – катастрофою чи новим економічним дивом? Головне з матеріалу The Economist .

Можливості ШІ випередили прогнози. У 2025 році великі мовні моделі від OpenAI та Google DeepMind здобули «золото» на Міжнародній математичній олімпіаді – на 18 років раніше, ніж експерти припускали у 2021-му, пише The Economist.

До 2027 року, ймовірно, стане можливим тренувати модель із використанням у 1000 разів більших обчислювальних ресурсів, ніж ті, на яких побудували GPT-4.

Але один зі страхів людства – ШІ можуть використати і для катастроф. Терористи створять із його допомогою біологічну зброю або ж сам ШІ вийде з-під контролю й перевершить людину.

Чого більше – переваг чи ризиків?

Надінтелект без людських втручань

До 1700 року світова економіка зростала в середньому на 8% за століття. Протягом наступних 300 років, коли розгорталася індустріальна революція, економічне зростання в середньому становило вже 350% за століття. Це привело до зниження смертності та підвищення народжуваності. Більша кількість людей продукувала більше ідей, що сприяло ще швидшому розвитку.

Але через потребу постійно залучати людський розум цей цикл був повільним. Більші багатства спонукали людей мати менше дітей, і це підвищило рівень життя, який почав стабільно зростати приблизно на 2% на рік. ШІ не стикається з демографічними обмеженнями, тому темпи відкриттів пришвидшаться. Гендиректор OpenAI Сем Альтман очікує, що вже у 2026 році ШІ зможе генерувати нові ідеї.

До 2026 року ШІ вже зможе генерувати абсолютно нові ідеї, каже гендиректор OpenAI Сем Альтман. Фото Getty Images

Якщо ШІ-моделі зможуть вдосконалювати себе без людського втручання, це відкриє можливість другого вибуху економічного зростання, а багатство зможе накопичуватися більшими темпами. Економісти давно усвідомлюють математичну логіку автоматизації відкриття ідей. Щойно ШІ зможе виконувати 30% завдань, річне зростання світового ВВП перевищить 20%, свідчить останній прогноз аналітичного центру Epoch AI, відомого своїм оптимізмом.

Прихильники цієї ідеї, серед яких керівник Tesla Ілон Маск, роблять висновок, що самовдосконалюваний ШІ створить надінтелект. Людство отримає доступ до створення найкращих роботів, ракет і реакторів, а обмеження доступу до енергії та тривалості людського життя більше не існуватиме.

Автоматизація на ринку праці

За гіпотетичним сценарієм, на ринку праці зарплата залежатиме від того, скільки коштує використати обчислювальну потужність ШІ для виконання завдання. Найбільші доходи дістануться власникам ШІ-систем, адже саме вони забиратимуть більшу частку економіки. Решті доведеться адаптуватися до прогалин у можливостях ШІ та до витрат нових багатіїв.

Нові патерни достатку й дефіциту позначатимуться на цінах. Усе, що ШІ зможе виробляти – від товарів із повністю автоматизованих фабрик до цифрових розваг, – може стрімко втратити свою вартість на ринку праці.

Тим, хто залишить інтелектуальну роботу й перейде на фізичну, буде важче оплачувати дитсадки чи обіди в ресторанах. Із часом люди навіть можуть почати змагатися з ШІ за ресурси – землю та енергію. Все це неминуче впливатиме й на фінансові ринки.

Інфляція, борги та демократія в епоху ШІ

Щоб люди були готові інвестувати гроші в економіку у ШІ-світі, доведеться підвищувати відсоткові ставки значно вище від звичайного рівня. Вони можуть стати настільки високими, що навіть за швидкого зростання економіки ціни на довгострокові активи падатимуть. У разі вибуху зростання це означало б, що борги доведеться перекредитовувати вже під 20–30%.

Навіть ті, хто швидко багатітиме, можуть опинитися під ударом, якщо темпи зростання їхніх доходів не встигатимуть за економікою. Країни, які не зможуть або не захочуть увійти в ШІ-бум, ризикують втратити капітал.

Світова економіка теж може стати нестабільною: інфляція зросте, якщо люди почнуть витрачати гроші, розраховуючи на майбутні статки, а центральні банки не підвищать ставки вчасно. Подібні стрибки зростання вже траплялися в історії, але тоді ще не було масової демократії.

Луддити, які в XIX столітті протестували проти машин, не мали права голосу. Тепер же, навіть якщо середня зарплата зросте, нерівність може посилитися й суспільство вимагатиме перерозподілу багатства. Держава при цьому отримає нові інструменти контролю й стеження за людьми. Урядам доведеться по-новому вибудовувати податки, освіту й систему захисту прав. Але у появі надінтелекту можуть бути і масштабні позитивні зміни.

Керівник компанії Anthropic Даріо Амадей вірить, що ШІ допоможе лікувати невиліковні хвороби. Сила, яку надає ШІ, буде безпечнішою в руках демократії на кшталт американської, ніж автократії на зразок китайської, підсумовує він в інтерв’ю The Economist.