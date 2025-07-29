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ChatGPT для лікарів із капіталізацією $3,5 млрд. Підприємець Даніель Надлер запустив безплатний медичний ШІ-стартап. На чому він заробляє мільйони?

Forbes USA
Forbes

7 хв читання

Даніель Надлер /Мауріціо Кандела для Forbes USA

Підприємець Даніель Надлер залучив для ШІ-стартапу OpenEvidence $210 млн під керівництвом венчурного підрозділу Google GV. Фото Мауріціо Кандела для Forbes USA

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Даніель Надлер, 42, заснував ШІ-стартап OpenEvidence, щоб допомогти лікарям упоратися з потоком медичних досліджень. Він залучив $210 млн за оцінки компанії у $3,5 млрд. Forbes USA пояснює, чому його вже порівнюють із Google та ChatGPT.

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Для лікарів, які намагаються бути в курсі останніх медичних відкриттів, перегляд наукових публікацій схожий на удар із водомета в обличчя. Нове дослідження з’являється що 30 секунд. Спроба опрацювати все, аби встановити діагноз чи скласти план лікування, паралельно приймаючи по 20 пацієнтів на день, – майже неможливе завдання.

«Ми говоримо про золоту добу біотехнологій, коли постійно з’являються нові та кращі ліки. Але для лікарів це радше темні часи через вигорання, – каже співзасновник і CEO OpenEvidence Даніель Надлер. – Є величезний інформаційний потік, який вони мають опановувати, але можливості людського мозку обмежені, він не здатен прочитати мільйони досліджень».

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