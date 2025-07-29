Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
11:06 хвилин
Даніель Надлер, 42, заснував ШІ-стартап OpenEvidence, щоб допомогти лікарям упоратися з потоком медичних досліджень. Він залучив $210 млн за оцінки компанії у $3,5 млрд. Forbes USA пояснює, чому його вже порівнюють із Google та ChatGPT.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Для лікарів, які намагаються бути в курсі останніх медичних відкриттів, перегляд наукових публікацій схожий на удар із водомета в обличчя. Нове дослідження з’являється що 30 секунд. Спроба опрацювати все, аби встановити діагноз чи скласти план лікування, паралельно приймаючи по 20 пацієнтів на день, – майже неможливе завдання.
«Ми говоримо про золоту добу біотехнологій, коли постійно з’являються нові та кращі ліки. Але для лікарів це радше темні часи через вигорання, – каже співзасновник і CEO OpenEvidence Даніель Надлер. – Є величезний інформаційний потік, який вони мають опановувати, але можливості людського мозку обмежені, він не здатен прочитати мільйони досліджень».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.