Даніель Надлер, 42, заснував ШІ-стартап OpenEvidence, щоб допомогти лікарям упоратися з потоком медичних досліджень. Він залучив $210 млн за оцінки компанії у $3,5 млрд. Forbes USA пояснює, чому його вже порівнюють із Google та ChatGPT .

Для лікарів, які намагаються бути в курсі останніх медичних відкриттів, перегляд наукових публікацій схожий на удар із водомета в обличчя. Нове дослідження з’являється що 30 секунд. Спроба опрацювати все, аби встановити діагноз чи скласти план лікування, паралельно приймаючи по 20 пацієнтів на день, – майже неможливе завдання.

«Ми говоримо про золоту добу біотехнологій, коли постійно з’являються нові та кращі ліки. Але для лікарів це радше темні часи через вигорання, – каже співзасновник і CEO OpenEvidence Даніель Надлер. – Є величезний інформаційний потік, який вони мають опановувати, але можливості людського мозку обмежені, він не здатен прочитати мільйони досліджень».