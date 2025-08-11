Индустрия консалтинга сталкивается с вызовом, к которому привыкла готовить других – трансформация из-за эволюции ИИ. Если ранее компании обращались к McKinsey или BCG за уникальными решениями, то сегодня их методы уже копирует алгоритм. The Economist дает советы, как им адаптироваться к ИИ

Появившаяся в начале ХХ века индустрия управленческого консалтинга поначалу вызывала сомнения. Руководители компаний, обычно получающие большие зарплаты за стратегическое планирование и руководство, задумывались, зачем нанимать консультантов. Поскольку они никогда не руководили бизнесами, а работали с цифрами, то это сомнение имеет основание.

Но со временем консультанты доказали свою полезность. В 1990-х годах в таких ведущих компаниях, как McKinsey, BCG и Bain, работали несколько тысяч человек, а сегодня – около 90 000 вместе. За последнее десятилетие их совокупный доход более чем удвоился.

Компании, пользующиеся услугами стратегического консалтинга, показывают рост производительности по сравнению с теми, кто этого не делает, по последним исследованиям The Economist.

Опыт консалтинга

Основная ценность консалтинга – это опыт решения проблем в компаниях. Проблемы, которые могут быть уникальными для топ-менеджера, на самом деле не новые для консультантов. Сегодня консалтинговые компании больше вовлечены в помощь в реализации сложных решений, например, в цифровой трансформации бизнеса. И их гонорары все чаще зависят от успеха проектов, что совпадает с интересами клиентов.

Для молодежи, стремящейся развиваться, работа в ведущих консалтинговых компаниях – ценный опыт. Многие руководители крупных мировых компаний имели подобный бэкграунд. И такие компании чаще имеют лучшие показатели, чем у конкурентов.

Измениться, чтобы выжить

С ростом ИИ индустрия консалтинга очутилась перед новыми вызовами. ИИ уже начинает автоматизировать многие привычные задачи консультантов. Когда же он научится создавать такие же убедительные схемы и советы, как люди, часть индустрии консалтинга может испытать давление. Технологические компании, в частности Palantir, уже помогают клиентам внедрять ИИ-решения.

Чтобы оставаться актуальными, консалтинговые фирмы должны меняться, пишет The Economist. Нужна более глубокая специализация, особенно в управлении изменениями. И эти изменения будут проявляться в требованиях к работникам и способах их обучения.

Превращения под давлением ИИ уже начинают происходить в крупнейших компаниях. Они привлекают тысячи новых специалистов, в частности программистов, чтобы лучше помогать клиентам в внедрении новых проектов. Именно способность эффективно использовать таких специалистов частично объясняет, почему у BCG есть все шансы опередить McKinsey по масштабам бизнеса.

Однако для долгосрочного успеха этого недостаточно. Консалтинговые фирмы должны признать, что с некоторыми технологическими проблемами лучше справляются другие. Это будет нуждаться в смирении, которое не всегда было характерно для этой отрасли, добавляет The Economist.

Теперь консультантам придется самим пройти через трансформации, которые они так часто предлагают другим.