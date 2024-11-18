Три причини та одна перепона. «Київстар» може піти на IPO. Як це зменшить ризики націоналізації найбільшого оператора країни

Телекомунікаційний холдинг Veon може вивести «Київстар» на біржу. Розмови про це виникають вже не вперше. Чи це реальний план та що компанія отримає від IPO?

Телекомунікаційний холдинг Veon розглядає можливість лістингу найбільшого оператора України «Київстар» наступного року, розповів Reuters 14 жовтня CEO Veon Каан Терзіоглу.

У квітні 2023-го вивести «Київстар» на біржу пропонував один з акціонерів холдингу – американська Shah Capital, якій належить 6,75% акцій Veon. «Під час війни будь-яке IPO – це IPO з якимось неймовірним дисконтом, – скептично оцінював ці перспективи президент «Київстар» Олександр Комаров у жовтні 2023-го. – І тоді велике питання, а навіщо воно потрібне?».

Акції «Київстар» можуть з’явитися на американській Nasdaq, каже Терзіоглу.

Чому власники могли змінити думку і чи можливе IPO компанії, у якої заарештовані майже 50% акцій?

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