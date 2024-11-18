Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Три причини та одна перепона. «Київстар» може піти на IPO. Як це зменшить ризики націоналізації найбільшого оператора країни

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

2 хв читання

«Київстар» на IPO, санкції проти Київстар /колаж Forbes Ukraine

Veon розглядає можливість розміщення на біржі акцій найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» Фото колаж Forbes Ukraine

Телекомунікаційний холдинг Veon може вивести «Київстар» на біржу. Розмови про це виникають вже не вперше. Чи це реальний план та що компанія отримає від IPO? 

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Телекомунікаційний холдинг Veon розглядає можливість лістингу найбільшого оператора України «Київстар» наступного року, розповів Reuters 14 жовтня CEO Veon Каан Терзіоглу. 

У квітні 2023-го вивести «Київстар» на біржу пропонував один з акціонерів холдингу – американська Shah Capital, якій належить 6,75% акцій Veon. «Під час війни будь-яке IPO – це IPO з якимось неймовірним дисконтом, – скептично оцінював ці перспективи президент «Київстар» Олександр Комаров у жовтні 2023-го. – І тоді велике питання, а навіщо воно потрібне?».  

Акції «Київстар» можуть з’явитися на американській Nasdaq, каже Терзіоглу.

Чому власники могли змінити думку і чи можливе IPO компанії, у якої заарештовані майже 50% акцій? 

Підвищити оцінку VEON

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні