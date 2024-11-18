Три причины и одна преграда. «Киевстар» может пойти на IPO. Как это снизит риски национализации крупнейшего оператора страны

Телекоммуникационный холдинг Veon может вывести «Киевстар» на биржу. Разговоры об этом идут уже не впервые. Реальный ли это план и что компания получит от IPO?
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Телекоммуникационный холдинг Veon рассматривает возможность листинга крупнейшего оператора Украины «Киевстар» в следующем году, рассказал Reuters 14 октября CEO Veon Каан Терзиоглу.
В апреле 2023-го вывести «Киевстар» на биржу предлагал один из акционеров холдинга – американская Shah Capital, которой принадлежит 6,75% акций Veon. «Во время войны любое IPO – это IPO с невероятным дисконтом, – скептически оценивал эти перспективы президент «Киевстар» Александр Комаров в октябре 2023-го. – И тогда большой вопрос, а зачем он нужен?».
Акции «Киевстар» могут появиться на американской Nasdaq, говорит Терзиоглу.
Почему владельцы могли изменить мнение и возможно ли IPO компании, у которой арестованы почти 50% акций?
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