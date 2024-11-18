Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

Три причины и одна преграда. «Киевстар» может пойти на IPO. Как это снизит риски национализации крупнейшего оператора страны

Люба Балашова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes
Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

2 хв читання

«Київстар» на IPO, санкції проти Київстар /колаж Forbes Ukraine

Veon рассматривает возможность размещения на бирже акций крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар» Фото колаж Forbes Ukraine

Телекоммуникационный холдинг Veon может вывести «Киевстар» на биржу. Разговоры об этом идут уже не впервые. Реальный ли это план и что компания получит от IPO?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Телекоммуникационный холдинг Veon рассматривает возможность листинга крупнейшего оператора Украины «Киевстар» в следующем году, рассказал Reuters 14 октября CEO Veon Каан Терзиоглу.

В апреле 2023-го вывести «Киевстар» на биржу предлагал один из акционеров холдинга – американская Shah Capital, которой принадлежит 6,75% акций Veon. «Во время войны любое IPO – это IPO с невероятным дисконтом, – скептически оценивал эти перспективы президент «Киевстар» Александр Комаров в октябре 2023-го. – И тогда большой вопрос, а зачем он нужен?».

Акции «Киевстар» могут появиться на американской Nasdaq, говорит Терзиоглу.

Почему владельцы могли изменить мнение и возможно ли IPO компании, у которой арестованы почти 50% акций?

Повысить оценку VEON

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине