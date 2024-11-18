Ціна бот-атаки. Як захистити бізнес від цифрового спаму в Telegram. Поради від Netpeak

Український бізнес дедалі активніше переходить в онлайн-простір Telegram, але разом із цим зростає і загроза бот-атак. Ботоферми організовують спам-атаки та штучно накручують підписників, що підриває репутацію компаній. Це спотворює статистику і загальна ефективність рекламних кампаній стає нерепрезентативною. Як уникнути цієї пастки, зберегти лояльну аудиторію та захистити інвестиції в диджитал активності найпопулярнішого месенджера в Україні?

Одним із ключових аспектів боротьби з Telegram-ботами є своєчасне їх виявлення. Хоча бот-мережі часто важко відрізнити від реальних користувачів, існує кілька характерних ознак, які дозволяють швидко ідентифікувати атаку.

Різке зростання кількості підписників: якщо зазвичай кількість підписників збільшується поступово, під час бот-атаки це може відбуватися миттєво. Наприклад, протягом однієї хвилини на канал може додатися кілька тисяч акаунтів при нормі у 10-20, що слугує очевидним сигналом для бізнесу про потенційну загрозу. Однотипні профілі: усі боти зазвичай мають схожі характеристики, такі як занадто різноманітні або випадково згенеровані імена, однакові аватарки, а також незвичні символи та емоджі у підписах. (наприклад, якщо це бізнесовий канал, то можна приблизно зрозуміти, хто його читає, а у випадку атаки найкраще візуально переглянути підписників вручну). Активність ботів: часто боти залишають спам або нерелевантні коментарі, які не відповідають темі обговорення. Їхня активність негативно впливає на досвід реальних користувачів, а також підвищується кількість обговорень.

Які види бот-атак існують в Telegram

Існує кілька типів бот-атак, кожен з яких має свої унікальні характеристики:

Накрутка підписників. Це один з найбільш економних варіантів атаки, що передбачає створення фейкових акаунтів за доступною ціною (наприклад, 100 підписників за 100 гривень). Боти можуть бути швидко інтегровані на канал через спеціалізовані сервіси, проте такі накрутки часто не приносять жодної користі, адже «мертві» акаунти не взаємодіють з контентом. Це суттєво спотворює статистику, створюючи ілюзію активності, яка насправді є мильною бульбашкою.

Закупівля підписників через біржі. У цьому випадку ботів маскують під «живих» користувачів, що ускладнює їх виявлення. Реалістичні акаунти, які часто можуть належати дітям або людям, що заробляють на подібних послугах, виглядають переконливо. Проте їхня активність, як правило, залишається на низькому рівні або відсутня, що в підсумку не приносить жодної цінності для бізнесу.

Мережі ботів. Деякі організації або хакери створюють власні мережі ботів, які використовують для атак на конкурентів. Ці мережі зазвичай складаються з однотипних акаунтів, які після атаки можуть залишатися активними протягом короткого часу, а потім або стають «мертвими», або знищуються. Атаки з таких мереж можуть призвести до серйозних наслідків для репутації бізнесу та його здатності конкурувати на ринку.

Чи можуть колаборації та платна реклама в Telegram-каналах стати причиною бот-атак

Теоретично, так. Але на практиці це відбувається рідко. Зазвичай, такі атаки є ініціативою конкретної особи. Колаборації в Telegram є абсолютно нормальним явищем, настільки звичним, що деякі користувачі навіть не усвідомлюють, що це може бути рекламою. Якщо про це не згадується безпосередньо, то спам-атаки, як правило, є результатом дій конкретних осіб з різних причин. Ці причини можуть бути найрізноманітнішими. Наприклад, у випадку з Forbes, це можуть бути конкурентні канали або медіа, які бажають зашкодити, або особи, які не згодні з певною інформацією, опублікованою про них.

На жаль відстежити, хто саме здійснює цю бот-атаку неможливо. Можна побачити, на яке посилання здійснюється спам-атака, лише якщо канал закритий. Інший варіант — якщо спам-атака проводиться через якийсь канал. Існують випадки, коли в Telegram створюється бот або канал, куди завантажуються посилання для спаму. У таких ситуаціях можна за допомогою аналітичних сервісів спробувати дізнатися, чи згадувався ваш канал десь. Але, в цілому, відстежити це досить складно.

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Як бізнесу реагувати на бот-атаки

Перш ніж перейти до дій, важливо ретельно оцінити масштаби проблеми при виявленні бот-активності. Ось ключові кроки, які допоможуть ефективно впоратися з Telegram-атакою:

Аналіз статистики . Якщо ви помітили різке збільшення кількості підписників, перш за все, варто провести детальний аналіз потоків заявок. Використання сервісів, таких як Telemetr.io (​​перевірений та зручний український сервіс), що дозволяє оперативно відстежувати підозрілу активність та глибше вивчити аудиторію.

. Якщо ви помітили різке збільшення кількості підписників, перш за все, варто провести детальний аналіз потоків заявок. Використання сервісів, таких як Telemetr.io (​​перевірений та зручний український сервіс), що дозволяє оперативно відстежувати підозрілу активність та глибше вивчити аудиторію. Захист публічного посилання . Якщо ваш Telegram-канал є відкритим, його посилання може стати мішенню для бот-атак. Щоб уникнути потенційних загроз, важливо заздалегідь створити резервне посилання або викупити свою унікальну адресу через платформу Fragment (блокчейн-платформа від команди Telegram, де можна купити та продати ідентифікатори профілів та каналів, анонімні номери та передплату Telegram Premium). Це допоможе запобігти крадіжці каналу.

. Якщо ваш Telegram-канал є відкритим, його посилання може стати мішенню для бот-атак. Щоб уникнути потенційних загроз, важливо заздалегідь створити резервне посилання або викупити свою унікальну адресу через платформу Fragment (блокчейн-платформа від команди Telegram, де можна купити та продати ідентифікатори профілів та каналів, анонімні номери та передплату Telegram Premium). Це допоможе запобігти крадіжці каналу. Чистка ботів . Використовуйте спеціалізовані сервіси для фільтрації підписників та видалення ботів, наприклад Telemetr.io Автоматизація процесу видалення акаунтів з підозрілою активністю, таких як акаунти з подібними іменами чи аватарками, є важливим елементом підтримки чистоти вашої бази підписників. Це не лише покращує статистику, але й запобігає подальшому поширенню шкідливого контенту. Зробити таку чистку можна і вручну.

. Використовуйте спеціалізовані сервіси для фільтрації підписників та видалення ботів, наприклад Telemetr.io Автоматизація процесу видалення акаунтів з підозрілою активністю, таких як акаунти з подібними іменами чи аватарками, є важливим елементом підтримки чистоти вашої бази підписників. Це не лише покращує статистику, але й запобігає подальшому поширенню шкідливого контенту. Зробити таку чистку можна і вручну. Антиспам-фільтри для коментарів . Якщо ваш канал має відкриті коментарі, встановіть антиспам-бот, наприклад @GroupHelpBot для автоматичного видалення спам-коментарів. Таке рішення допоможе блокувати акаунти, які надсилають занадто багато повідомлень за короткий час, захищаючи ваш канал.

. Якщо ваш канал має відкриті коментарі, встановіть антиспам-бот, наприклад @GroupHelpBot для автоматичного видалення спам-коментарів. Таке рішення допоможе блокувати акаунти, які надсилають занадто багато повідомлень за короткий час, захищаючи ваш канал. Тимчасове закриття каналу. Важливо розібратися, на яке саме посилання накручують трафік, якщо Ваш канал вже закритий. При виявленні, рекомендуємо деактивувати/видалити це посилання та використовувати інше.

При закритті каналу можна створити два типи запрошувальних посилань:

Відкрите посилання: доступне для всіх користувачів та можливо не вимагає підтвердження заявки від адміністраторів. Рекомендуємо обовʼязково ставити необхідність підтвердження заявок.

Закрите посилання: вимагає автоматичного або ручного підтвердження заявок на приєднання, що підвищує рівень безпеки.

Якщо трафік йде масово на будь-яке посилання, можемо порекомендувати встановити бота для прийому заявок. Це дозволить періодично перевіряти заявки, встановити певні фільтри на заявки та відхиляти зайві, особливо якщо мова йде про тисячі заявок. Переважна кількість таких ботів платні. Ми працювали із ботом: @TGreet_robot.

Тимчасове закриття каналу дозволить зменшити ймовірність додавання фейкових акаунтів і забезпечить більший контроль над вашою аудиторією.

Серед ризиків:

Втрата верифікації: при закритті каналу може бути втрачена синя галочка, оскільки вона доступна тільки відкритим каналам.

Можлива втрата основного посилання: воно може бути втрачене або поширене небажаним чином після закриття, що знову створить ризик атаки ботів.

Чому боти — це не лише питання репутації

На перший погляд, накрутка ботів може виглядати як проста атака на репутацію, але реальність набагато складніша і серйозніша. Боти стають інструментом агресивної конкурентної боротьби, здатними завдати шкоди бізнесу.

По-перше, можуть використовувати бот-атаки для маніпуляції статистикою ваших підписників. Уявіть, що ваш канал раптово заповнюється фейковими акаунтами, що призводить до зниження рівня залученості реальних користувачів. Аналітичні сервіси можуть маркувати ваш канал як такий, що використовує ботів, що суттєво знижує ваші шанси на успішні рекламні кампанії та відлякує потенційних партнерів, які шукають надійні та чесні канали для співпраці.

По-друге, бот-атаки можуть мати серйозні наслідки для безпеки вашого бізнесу. Хакери можуть використовувати фейкові акаунти для розсилки спаму, вірусів або фішингових повідомлень від імені вашої компанії. Це не лише ставить під загрозу вашу репутацію, але й може призвести до втрати довіри з боку ваших підписників, а також до наслідків для їхньої безпеки.

Бот-атака в Telegram не є великим ударом по репутації, оскільки її можна швидко зафіксувати. Найбільша небезпека полягає в крадіжці логіну. У такому випадку хакери можуть створити дублікат каналу та почати публікувати недостовірну інформацію. Це справді ризиковано. Вони можуть швидко забрати посилання, налаштувати його, копіюючи ваші пости та надаючи інформацію про те, що з вами сталася атака. В такому випадку вони можуть закликати аудиторію додавати новий канал, що є серйозною загрозою.

Переважно бот-атаки націлені на великі медіа-канали або бізнеси, які мають активну аудиторію і високу взаємодію. Новинні або політичні канали часто стають ціллю ботів, оскільки на них легко зловживати масовими коментарями і фейковими підписками.

колаж Анастасія Левицька

Що робити, якщо ваше посилання викрали під час атаки ботів на Telegram

Найкращий варіант — це, по-перше, повідомити про ситуацію на вашому каналі, оголосивши про нову адресу. Важливо також оновити цю інформацію на всіх сайтах і джерелах, де згадувалося ваше старе посилання, щоб уникнути плутанини серед підписників.

Додатково варто спробувати зрозуміти, куди поділася ваша адреса. Якщо, наприклад, на біржі це посилання все ще доступне для купівлі, доцільно його викупити. Це, ймовірно, допоможе вам повернути контроль над вашим каналом. Якщо ж посилання вже викупили, тоді потрібно шукати, хто став новим власником. Якщо ж назва каналу не є критично важливою, можна просто змінити її та оновити всі відповідні джерела, повідомивши підписників.

Як захистити бізнес від бот-атак в Telegram

Для збереження репутації та стабільної роботи Telegram-каналів у довгостроковій перспективі бізнесу варто:

Інвестувати в кібербезпеку. Викупіть публічне посилання через офіційні платформи Telegram, щоб уникнути його крадіжки або спроб атак. Продумати резервні варіанти. Створіть резервний канал або альтернативне посилання, щоб у випадку блокування основного каналу аудиторія змогла легко знайти ваш контент. Автоматизувати захист. Використовуйте спеціальні сервіси та чат-боти для автоматичної фільтрації та видалення підозрілих акаунтів. Прозоро комунікувати з аудиторією. Якщо ваша компанія стала ціллю бот-атаки, інформуйте про це підписників. Це допоможе уникнути непорозумінь і захистить довіру до бренду.

Скільки бізнесу може коштувати прибрати наслідки атаки ботів

Найпростіший і найдешевший спосіб — це ручне видалення підписників, що вимагає витрат часу. Альтернативно, масово перевірити та очистити ботів й переглянути статистику можна безкоштовно за допомогою сервісу Telemetr.io, навіть без підписки. Якщо ж вам потрібен детальний аналіз підписників, то це може вимагати додаткових витрат.

Навала ботів може здаватися проблемою, яка впливає лише на статистику, проте насправді вона має наслідки для репутації, взаємодії з аудиторією та безпеки бізнесу. Важливо також враховувати загрозу бот-атак з боку російських хакерських груп, які активно використовують бот-мережі для дезінформації, атак на український бізнес, соціальні мережі та державні платформи. Тому необхідно не тільки вміти оперативно реагувати на ці загрози, а й впроваджувати довгострокові стратегії захисту, щоб мінімізувати ризики подібних атак у майбутньому.