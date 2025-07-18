Інвестиції як бізнес-тренд: у серпні відбудеться другий інвестиційний форум Lviv Invest Forum

29–31 серпня 2025 року у Львові вдруге відбудеться масштабна інвестиційна подія – Lviv Invest Forum, де обговорюватимуть найперспективніші інвестиційні проєкти. Це щорічна платформа, що об’єднує топекспертів у сфері інвестицій та інвесторів, які шукають нові можливості й напрями для вкладення капіталу. Програма заходу включатиме панельні дискусії, презентації інвестиційних проєктів, майстер-класи, закриті інвестиційні можливості та нетворкінг сесії.

Про нові проєкти й тренди, які творять нішу, розповідатимуть понад 50 експертів, серед яких Володимир Поперешнюк, співзасновник «Нової пошти», Ігор Ніконов, засновник KAN Development, Андрій Федорів, засновник маркетингової агенції FEDORIV та інші.

Серед партнерів форуму: Resident Development, SPATIUM Group, Photomate Ukraine.

Вʼячеслав Чепіль засновник Resident Development Сьогодні інвестори зважено підходять до вибору активів, тому нерухомість залишається однією з найнадійніших сфер. Постійне зростання вартості квадратного метра в середньому на 5–10% щокварталу робить інвестиції в нерухомість у Львові дійсно прибутковими. Наприклад, придбання квартири на етапі котловану вже за рік може принести суттєвий фінансовий результат. Саме тому участь Resident Development у форумі має для нас стратегічне значення. Це не просто нагода презентувати наші об’єкти, а й можливість зробити реальний внесок в економічний розвиток Львова. Ми послідовно підтримуємо ініціативи, спрямовані на розвиток будівельної галузі, міського планування та сучасної інфраструктури, водночас відкриваючи нові горизонти для партнерства. Форум – це також ефективний майданчик для залучення інвесторів: як великих гравців, що формують інвестиційні портфелі з кількох обʼєктів, так і приватних осіб, які роблять перші кроки у сфері нерухомості. Спеціально для учасників заходу ми підготували вигідні пропозиції на житлові та комерційні об’єкти – можливості, які можуть стати початком інвестиційної історії у Львові. Читати більше Згорнути

Олександр Селезньов СЕО та власник девелоперської компанії SPATIUM Group Ми інвестуємо в R&D-напрям і створюємо інноваційні продукти, які об’єднують медицину, девелопмент і сферу гостинності. Завдяки цьому нам вдалося переосмислити функції нерухомості та створити унікальний формат сучасного санаторію – простору, що поєднує медицину, преміальний сервіс і комфортне середовище для життя. Така модель демонструє сталий попит навіть у періоди невизначеності. Окрему увагу ми приділили інвестиційній моделі: кожен інвестор отримує у власність об’єкт – наприклад, медичну палату, яка здається нам в оренду в складі цілого об’єкта з фіксованою ставкою 12–14% річних. Участь у форумі має для нас стратегічне значення. Це нагода презентувати інноваційні формати, поділитися практичним досвідом у реалізації складних проєктів і запропонувати інвесторам чітко структуровані моделі співпраці. Ми представимо реальні кейси з гарантованою прибутковістю, прозорою юридичною структурою та зрозумілими механізмами повернення інвестицій. Читати більше Згорнути

Антон Абрамов CEO Photomate Ukraine Сьогодні установки зберігання енергії стають ключовим трендом в українській енергетиці – і ми активно працюємо в цьому напрямі. Це рішення, яке дає змогу бізнесу гарантувати безперебійне енергозабезпечення, зменшувати витрати на електроенергію та підвищувати енергонезалежність. Ми реалізуємо як масштабні проєкти для підприємств, які використовують сучасні комбіновані системи з використанням накопичувачів електроенергії, так і рішення для приватних клієнтів, що дають змогу ефективно керувати споживанням і заощаджувати ресурси. Цифри, які підтверджують вигоду таких рішень, прості й переконливі – кожен власник бізнесу може побачити реальний фінансовий результат. Інвестування в УЗЕ – це довгострокова стратегія з чітко вимірюваною дохідністю. Саме тому ми беремо участь у форумі, щоб показати конкретні інструменти для інвесторів і клієнтів, які прагнуть стабільності. Ми працюємо як із великим бізнесом, так і з приватними замовниками, тому шукаємо партнерів у сегментах B2B та B2C. На форумі представимо готові рішення, інвестиційні моделі й переваги, які поки ще відомі небагатьом, але здатні змінити підхід до енергетики в Україні. Читати більше Згорнути

Участь у LIF 2025 дасть змогу не лише отримати актуальну інформацію про інвестиційні можливості, а й стати частиною спільноти, яка активно формує майбутнє української економіки. Для детальної інформації про програму, спікерів і реєстрацію відвідайте офіційний сайт форуму.

Тарас Бачинський інвестиційний директор Mergewave Capital, Bk invest Я понад 10 років займаюсь M&A та супроводом інвестицій в бізнеси, супроводжував близько 100 інвестугод і можу сказати, що поштовхом для інвестицій в Україну сьогодні є декілька чинників. Перший – заборона на виведення дивідендів. Це стимулює власників капіталу не просто зберігати кошти в країні, а реінвестувати прибуток, зокрема через угоди M&A. Другий – прагнення до масштабування. Якщо у бізнесу є чітка точка Б – екзіт, IPO чи інша стратегія – інвестор готовий підтримати цей рух. Третій – диверсифікація. В умовах невизначеності інвестори розглядають нові напрями не лише як джерело прибутку, а як спосіб зберегти капітал. Один із моїх недавніх кейсів – це саме така стратегія. Але інвестиції в Україні – не лише про економіку. Нещодавно точилася жвава дискусія: як можна інвестувати в країну, в якої ворог – на порозі? Моя відповідь така: інвестор в Україні сьогодні – не благодійник, а свідомий партнер. Це люди, які прийняли рішення залишатися, розуміючи всі ризики і водночас вбачаючи можливості. Про це ми і говоритимемо на Lviv Invest Forum протягом двох днів. Буде чесна розмова про виклики й реальні кейси. Читати більше Згорнути

Lviv Invest Forum відбудеться 29–31 серпня 2025 року у Львові на території Emily Resort

Якщо немає змоги бути присутніми особисто, до Львівського інвестиційного форуму можна долучитись онлайн та отримати доступ до трансляції ключових виступів у режимі реального часу, можливість брати участь у дискусіях з будь-якої точки світу, а також доступ до ексклюзивних матеріалів заходу після його завершення.

Остап Бачинський засновник «Інтерселіка консалтинг» Ми бачимо потенціал у тому, щоб це був не просто івент, а реальний інструмент залучення інвесторів – у девелопмент, технології, агро, креативну економіку. Саме тому на форумі працює інвестиційна панель, де компанії презентують проєкти. Ефект таких подій важко переоцінити. Крім безпосереднього економічного впливу – готелі, логістика, харчування, – тут народжуються нові зв’язки, укладаються угоди, формуються партнерства, з’являються ідеї, які перетворюються на реальні проєкти. Ми хочемо, щоб кожен учасник форуму дізнався щось нове, прийняв краще рішення або уникнув критичної помилки. Саме заради цього форум і повинен відбутися. Читати більше Згорнути